¿Qué tal un samba?, la propuesta de Chico Buarque para “desmantelar la demencia”

Después de tanta derrota. ¿Qué tal un samba?

Los registros en vivo de Chico Buarque (Río de Janeiro, 1944) tienen la potencia de trasladar al ámbito doméstico de la escucha la vibración de los recitales con campo y cuerpos: una atmósfera donde la perfecta sonoridad de los instrumentos, la interpretación añeja que el trovador hace de éxitos históricos y recientes, combinan con la excitación de un público que no está atado a butaca o protocolo.

La gira Que tal um samba? comenzó en septiembre de 2022, con Jair Bolsonaro en el poder. El compositor, hijo de Sérgio Buarque de Holanda (uno de los fundadores del Partido dos Trabalhadores) es figura central e histórica del PT en el ámbito de la cultura. Para espantar o tempo feio/ Para remediar o estrago/ Que tal um trago?

La gira continuó durante este 2023, avión de Bolsonaro a EE.UU, asunción presidencial del nuevo gobierno e intento de golpe institucional de por medio. Con ese estímulo adicional de fondo, el triunfo del PT en segunda vuelta, el registro de este nuevo disco en vivo de Buarque fue compuesto con las tomas del 3 y 4 de febrero en el Vivo Río (Río de Janeiro), con los cuerpos libres en el campo.

La excitación festiva es bien tangible en cortes como el que mixtura el propio Que tal um samba? con Samba da minha terra (Dorival Caymmi) y Samba da bênção (Vinicius de Moraes y Baden Powell): “É melhor ser alegre que ser triste”. No hay dudas.

El disco se compone de 31 canciones (una hora 46 minutos) donde entran casi 60 años de composición: Joao e Maria, Bon tempo y O velho Francisco intercalan con canciones de la última década como As caravanas (2017, último disco de estudio) o Sinhá.

Junto a Mônica Salmaso como artista invitada, las canciones de Buarque vuelan cuando la interpretación es torna dialógica, muchas veces en el contrapunto amoroso de una pasión. Salmaso es una cantante popular que ha estado desde siempre interpretando el extenso repertorio de la MPB. En 2007 publicó Noites de gala, samba na rua, álbum donde pone voz a 14 clásicos de Buarque.

Buarque mantuvo una larga polémica con Bolsonaro. Cuando el autor fue reconocido en 2019 con el Premio Camões, el ahora expresidente se negó a firmar el diploma. El Camões es el máximo reconocimiento para quien escribe e interviene en cultura en lengua portuguesa, un equivalente al Cervantes que distingue las obras en español.

Entonces Buarque dijo a la prensa de su país, con elegancia: “Que Bolsonaro no firme el diploma es para mí un segundo Camões”. Um samba com categoria, com calma, se escucha en el corte de difusión.

Finalmente, el autor de novelas como Leche derramada, Budapest o Esa gente, recibió en abril último el diploma de manos de Lula da Silva.

“Si hoy estamos aquí para hacer la reparación a Chico, es porque finalmente la democracia venció en Brasil. No podemos olvidar que la negación de las artes también son una marca del totalitarismo y de las dictaduras que censuraron al propio Chico en Brasil y en Portugal”, dijo el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, al comenzar su discurso en Sintra, Portugal, en ocasión de la condecoración tardía.

Que tal um samba? fue orginalmente lanzado como single en junio de 2022 por Biscoito Fino, sello que produce y distribuye trabajos del propio Buarque, Tom Jobim, Aldir Blanc o Gal Costa, entre muchos otros.

En la víspera a la elección presidencial de octubre de 2022, entre Lula da Silva y Jair Bolsonaro, Buarque proponía "desmantelar la fuerza bruta/ Entonces, que tal pulsar un samba?".

Disco completo en Spotify