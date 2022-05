El grupo de rock La Renga realizó tres presentaciones en la ciudad de La Plata durante el fin de semana.

Además de su alta convocatoria -como cada show que brinda- se destacó por un fuerte mensaje en contra del acoso contra las mujeres.

Antes de interpretar "Arte infernal", Chizzo, vocalista y guitarrista de la banda, se hizo eco del movimiento conformado por fans mujeres "Un paso atrás, no me toques", que visibiliza abusos sufridos en recitales en medio de los pogo, y se sumó a los reclamos para que puedan sumarse a este ritual sin temor a ser víctimas.

A tono con ese deseo, el propio guitarrista y cantante organizó entre el público una rueda exclusiva para el pogo de mujeres: "Por favor, a las damas hay que tratarlas muy bien, con cariño", le pidió Chizzo Nápoli a sus seguidores, tras sugerir que armen un círculo para que las chicas puedan hacer pogo "sin que nadie se zarpe".

El colectivo feminista 'Un paso atrás, no me toques' busca recolectar declaraciones de chicas que sufrieron algún tipo de abuso en un recital de La Renga. También organizan encuentros presenciales para debatir sobre el tema y hacer remeras con la frase "No me toques", con el fin de llevarlas puestas a los banquetes y que otras jóvenes puedan reconocerlas entre la multitud y así sentirse seguras y acompañadas.

“La policía nunca se mete. Como sabemos, tratan de estar exentos de lo que nos pase individualmente. Por eso decidimos organizarnos y enfrentar todo lo que nos pasa dentro de los recitales, juntas”, contó Yésica, una de las creadoras de la organización, en diálogo con El Destape Web.

"Fue muy emocionante lo que sucedió anoche. Desde que nació esto logramos muchísimo, impensado, todas pusieron su granito y la lucha continúa. Siéntanse orgullosas, pibas, porque estamos haciendo historia y nadie nos puede callar", publicó la agrupación en sus redes sociales tras el apoyo que recibieron por parte de Chizzo durante el reciente show de La Renga en La Plata.

