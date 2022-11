Tal como había anunciado el mismo Paulo Londra en sus redes sociales, la colaboración con Travis Barker, baterista de la banda estadounidense de punk rock Blinl-182, es un hecho.

El video de “Nublado”, la canción que le da nombre al último disco del trapero cordobés, vio la luz este lunes 21 por la noche.

“Salió Nublado ⛅️ remix con @travisbarker gracias por estas cosas bellas, regálame la batería porfa 🙏 jeh. Este es de los temas que más amo del álbum”, posteó Londra en Instagram.

Tras la resolución del juicio con la discográfica Big Ligas, Londra no para de crear.

La última noticia la teníamos pocos días atrás, lanzó una versión remix de "Everybody Wants to Rule the World"("Todos quieren dominar al mundo") del grupo inglés Tears for Fears para el Mundial de Qatar.

A comienzos de mes también conocíamos una colaboración con el colombiano Feid, en su canción “A veces”.

Mirá el video completo de “Nublado”