La obra de teatro “75 Puñaladas” vuelve a la escena local con funciones los viernes y sábados. Se presenta los días 15, 16, 22, 23, 29 y 29 de enero a las 22, en el Teatro Medida X Medida (Montevideo 870).



Sobre la obra



Un particular miembro de la policía londinense es convocado para resolver un misterioso asesinato. El denunciante, irónico y apocado, lo introduce en el crimen. ¿Pistas? Ninguna. El brutal asesinato no dejó ni una sola mancha de sangre. La impericia de uno y el sarcasmo de otro desatan un sin fin de ocurrencias, conjeturas e insólitas situaciones que no hacen más que desnudar la estupidez humana. 75 Puñaladas es una pieza tan desopilante como cínica. Un policial negro cuyo verdadero misterio es no saber de qué nos estamos riendo.

Apta para todo público.



Dirección: Malaquías Gómez Páez. Dramaturgia: Martín Giner. En escena: Agustín Bazán y Victorio Cucinelli. Asistencia de dirección: Victoria Bonel Vigliano. Producción: MGP Producciones, Maximiliano Pita.



Las entradas generales tienen un valor de $400, se puede pagar con efectivo o tarjeta.



Reservas por Whatsapp al 3516683344 o por las redes sociales de la obra @75punaladas, la sala @mxmteatro o mgpproducciones_