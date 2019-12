El sábado 30 de noviembre se celebró en Madrid la Final Internacional Red Bull Batalla de los Gallos 2019. Allí había dos representantes argentinos: Wos, que iba a defender su título obtenido en 2018, y Trueno, uno de los más nuevos en el ambiente.

Sin embargo, ambos volvieron con las manos vacías y Valentín Oliva, el nombre real de Wos, anunció en la conferencia de prensa que dejaría las Batallas de Gallos. "Si vuelvo, sólo es para presentar mi material y mis canciones. Es la única manera en la que me veo volviendo", dijo.

Wos quedó eliminado en octavos frente al mexicano Aczino, un freestyler que conoce muy bien ya que se enfrentaron en los últimos tres años. Aunque hubo disconformidad por parte del público respecto al resultado, el joven argentino evitó la polémica y aseguró que él disfrutó mucho el momento.

Además, luego de unas preguntas, aflojó el tono y admitió la posibilidad del regreso: "Me voy conforme con lo que hice. No creo que me vuelva a apuntar. Veremos igual, porque a veces estás ahí y capaz que me aburro y digo que sí".

Cabe aclarar que Wos publicó su primer disco este año y se encuentra de gira por el país y distintas partes del mundo con la presentación. Su título de 2018 y su subtítulo en 2017 fueron una catapulta para su nombre y su música, por fuera del under.

Trueno, por su parte, no fue tan tajante al plantear su posición pero también dejó lugar a la duda: "Yo no lo sé, depende de las circunstancias. De cómo vaya surgiendo, si me pinta anotarme a la Red Bull, lo haré. Veré como me va, si gano genial y si es así estaré poniendo el pecho ante todo".