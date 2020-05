La cantante folclórica Yamila Cafrune realiza un recorrido diario virtual por la Semana de Mayo con una serie de actividades en su cuenta de Instagram donde combina canciones con apuntes históricos en charla con nuestro periodista e historiador Mariano Saravia.

La propuesta de la intérprete a través de la cuenta @yamila.cafrune.oficial comienza cada noche a las 20 con una charla entre Mariano y Yamila que ella coronará con una canción alusiva.

En la segunda parte de cada especial de una hora de duración, Cafrune recibirá un invitado especial sorpresa cada noche, en una nómina que de momento cuenta a Doña Jovita, El Chaqueño Palavecino y Teresa Parodi.

El Instagram de la hacedora de una discografía que reúne títulos como "Regalo de amor", "Como yo lo siento", "Herencia", "De changuitos y chinitas", "Tierra vuelvo", "Bien de familia", "Raíz" y "El folclore va a la escuela", suma como atracción una colección de escarapelas.



"La escarapela es uno de nuestros símbolos patrios que más me gusta. Visibiliza el país al cual pertenezco, en alma y corazón. Hace un tiempo, se me dio por coleccionarlas. Así fue que en cada lugar al que iba, si había alguna, la compraba… Y si la gente se enteraba, me iba con más de una para mi baulcito. Tengo tejidas a crochet, hechas en vidrio, con maderitas, con tela de tul, con caritas… y los tan conocidos pines", contó la artista sobre este hobby. (Fuente:Télam)