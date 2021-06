El músico y compositor Zenón Pereyra lanzó su disco debut "Clandestino".

Su prometedora propuesta, combina diferentes géneros musicales con predominancia del rock indie. También juega con diferentes estilos como el bossa nova, folk, soul, pop y baladas a lo largo de sus canciones.



A través de la reinterpretación de la canción de rock nacional argentino, su propuesta artística, está enfocada en revivir la pasión y la canción, busca relatar situaciones simples de la cotidianidad que convocan al amor, los encuentros y los buenos momentos como punto principal de la conversación.



"Cómo bailás habla mucho de vos. Las canciones surgen de historias vividas alrededor de bailes y salidas" cuenta Zenón Pereyra con una traviesa sonrisa acerca de su debut con Clandestino y de su single principal "Baila Bach".

Escuchalo aquí:

A pesar de presentar su primer trabajo discográfico más completo, Zenón ya posee más de 30 mil oyentes mensuales en Spotify gracias a sus singles "Pediste Flores", "Bajapasti", "Bossanova" (feat. Ainda), "Malena", "Gente Cool" y "Tan Lejos", algunos de ellos parte de este primer disco. El álbum fue producido por Pablo Gimenez (EL ZAR), mezclado y masterizado por Nicolas Btesh y grabado en estudio El Mar.



Sobre Zenón Pereyra



El artista es oriundo de Tandil y encontró su pasión gracias a la comedia musical. Para sus 10 años ya era un autodidacta de la guitarra y para sus 15 años ya componía hits, uno de ellos llamado "Yo Bailaré" de Halconizados de Amor que actualmente posee más 7 millones de reproducciones en Spotify. Las dos grandes influencias del artista son Jorge Drexler y Charly García, pero siempre recala que no quiere casarse con ningún genero en particular, aunque es notorio que sus canciones ya se insertaron en la escena del rock nacional.



Los músicos que lo acompañan y son parte de su banda, y que lo animaron e inspiraron en gran parte a lanzar su carrera solista, no son nada más ni nada menos que Esmeralda Escalante y Yago Escriva (Ainda) en los coros, Iñaki Colombo (Bandalos Chinos) en la guitarra, Pablo Gimenez (El Zar) en bajos y guitarras, Guille Salort (Conociendo Rusia, Wos, etc) en las baterías.