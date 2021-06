El presidente ruso, Vladimir Putin, anunció el regreso de los embajadores de su país a Estados Unidos y de los representantes de Washington a Moscú. Se trata del primer resultado concreto de cumbre que mantuvo con el mandatario estadounidense, Joe Biden.



En conferencia de prensa en Ginebra tras la reunión, Putin dijo además que la cumbre con Biden fue "constructiva" y que sus países comenzarán consultas sobre estabilidad estratégica y ciberseguridad.



El regreso de los embajadores marca la normalización de relaciones diplomáticas que habían quedado dramáticamente cercenadas en medio de una fuerte crisis en los vínculos bilaterales que los mandatarios se proponían discutir en Ginebra.



El embajador ruso Anatoly Antonov fue llamado a consultas a Rusia hace unos tres meses, luego de que Biden dijera que estaba de acuerdo con la descripción de Putin como un "asesino".



Por su parte, el embajador estadounidense John Sullivan abandonó Moscú hace dos meses luego de que el Gobierno ruso le aconsejara regresar a Washington para consultas con el Gobierno de Biden.

Una agenda común:

Putin también afirmó que los dos países están dispuestos a buscar soluciones a todos los problemas bilaterales. "En cuanto al regreso de los embajadores a sus lugares de trabajo (...) coincidimos en que este problema está resuelto, regresarán a los lugares de su servicio permanente", dijo Putin a los periodistas, informó la agencia de noticias rusa Sputnik. "Cuándo exactamente es una cuestión puramente técnica", agregó.

"También acordamos que el Ministerio de Exteriores de la Federación de Rusia y el Departamento de Estado de Estados Unidos iniciarán consultas sobre toda la gama de cooperación en la vía diplomática", anunció Putin.

"Nuestra visión sobre muchos temas difiere, pero en mi opinión ambas partes demostraron el deseo de entenderse", sostuvo el mandatario.

"La conversación con Biden fue más bien constructiva", dijo Putin y agregó que sus países comenzarán consultas sobre estabilidad estratégica y ciberseguridad.

La palabra de Biden:

Por su parte, el mandatario estadounidense dijo a la prensa que ni a él ni a su par ruso, le "interesa una nueva Guerra Fría", y destacó que "no hubo amenazas" en la conversación, pero reconoció que existen "diferencias" y ratificó sus reclamos vinculados a derechos humanos, especialmente por el opositor detenido, Alexei Navalny.

"No fue un momento de paz y amor, en el que nos abrazamos, pero a ninguno de los dos le interesa una nueva Guerra Fría", afirmó el mandatario estadounidense y luego agregó: "No se trata de confiar en él (por Putin) o no, se trata de defender los intereses propios. Entonces veamos qué pasa. Como se suele decir: la prueba del postre está en probarlo."

Biden contó que hablaron sobre las denuncias estadounidenses sobre presuntas interferencias electorales de Rusia y supuestos ataques cibernéticos contra la infraestructura de su país.

"Le dije claramente que no toleraríamos los intentos de violación de nuestra soberanía democrática o de desestabilización de nuestras elecciones democráticas y que responderíamos", aseguró en una conferencia difundida en sus redes sociales y ante la lluvia de preguntas sobre cómo le respondió su par ruso, agregó: "Sabe que hay consecuencias, Sabe que tomaré acciones".



Pese a la tensión declarada que rodeó la reunión de los dos mandatarios, Biden sostuvo que el tono de la conversación fue "bueno" y "positivo", y destacó que no hubo "amenazas", aunque sí quedaron claras sus "diferencias" en las que cada uno planteó su posición.



Una de ellas fue la situación del opositor ruso detenido desde su vuelta a Moscú, Nalvany. "Le marqué que vamos a expresar nuestra preocupación por casos como el de Alexei Navalny. Le dejé eso claro al presidente Putin y continuará alertando sobre temas fundamentales de derechos humanos porque así pensamos nosotros", señaló.



"Creo -espero- que Estados Unidos haya mostrado al mundo que estamos de vuelta apoyando a nuestros aliados, que impulsamos a las democracias como la nuestra a hacer compromisos concertados para enfrentar los principales desafíos que tiene el mundo por delante, y ahora establecimos una base clara de cómo queremos lidiar con Rusia y con la relación bilateral con Rusia", culminó Biden.

Fuente: Télam