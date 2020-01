El origen de la pirotecnia está directamente relacionado con la invención de la pólvora en China.

El consenso entre las diferentes corrientes de estudio es que la pólvora se inventó en China

Es más, se sabe que tuvo origen medicinal.

La palabra china para "pólvora" significa literalmente "medicina de fuego". Sin embargo, este nombre solo se empezó a usar algunos siglos después del descubrimiento de la mezcla. Durante el siglo IX d. C. monjes taoístas o alquimistas chinos buscando el elixir de la inmortalidad encontraron accidentalmente la pólvora.

Un texto alquimista chino, fechado en el 492 d. C., menciona salitre quemándose con una llama púrpura, mostrándolo como una forma práctica y fiable de distinguirlo de otras sales inorgánicas, permitiendo de esta manera a los alquimistas evaluar y comparar técnicas de purificación. Los registros más antiguos de purificación de salitre se fechan antes del 1200 d. C.

La primera referencia a las propiedades incendiarias de dichas mezclas es el pasaje de un texto taoísta datado a mediados del siglo IX d. C.: “Algunos han calentado juntos sulfuro y salitre con miel; se obtienen humo y llamas, quemando sus manos y sus caras, e incluso la casa entera en donde estaban trabajando se quemó”.

Pero, ¿por que traemos esto a colación? Pueden compararse con imágenes dos modelos de festejo del inicio del 2020.

Tenemos por un lado los impresionantes y ya tradicionales fuegos artificiales de Copacabana: 14 minutos para quemar 17 toneladas de pirotecnia repartida en 10 balsas.

Reveillon 2020: FOGOS EM COPACABANA - COMPLETO

Y en contraste, Shanghái, la ciudad más poblada de China y una de las más pobladas del mundo con más de 24 millones de habitantes, pone otra vez a China dando la nota.

Será que en los próximos 1000 años estaremos festejando al nuevo modo Chino? 2.000 drones coordinados con programas especiales reemplazaron a los fuegos artificiales con la magnificencia de los fuegos pero sin humo ni contaminación directa.

Con espectacular show de drones reciben el 2020 en Shanghái

En el espectáculo de drones sobre el río Huagpu, los drones formaron figuras en el cielo nocturno.

Se pudo ver una esfera con una estrella azul, un corredor con movimiento real y la cuenta regresiva cuando faltaban pocos segundos para el fin de 2019.