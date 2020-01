Tras los ataques estadounidenses en Bagdad, el precio del crudo tipo Brent, que se toma como referencia en Argentina volvía a trepar por encima de los 70 dólares, su mayor valor desde fines de mayo. La disparada del petróleo le suma presión al precio de los combustibles locales.

El asesinato de Suleiman incrementó la inestabilidad en Medio Oriente, ya que fuentes iraníes han prometido vengar la muerte de su principal héroe de guerra y hombre de confianza del Ayatollah Khamenei, quien hace ya varios años había definido a Suleiman como “un mártir viviente de la revolución”.

En respuesta, durante el fin de semana Donald Trump amenazó con atacar 52 objetivos iraníes si Teherán golpea a intereses de Estados Unidos. El presidente estadounidense advirtió que una represalia por la ejecución del general Soleimani acarrearía un golpe "muy rápido y muy fuerte", incluyendo sitios de patrimonio cultural de la humanidad en Irán.

Entretanto, el Gobierno y el Parlamento de Irak exigen la salida de las tropas de EE UU tras el asesinato de Soleimani. Aprobaron una resolución no vinculante y será el Ejecutivo iraquí el que negocie con Washington la modificación o rescisión del actual acuerdo.

Trump también advirtió a Irak por sanciones si deciden erradicar las bases norteamericanas.

El acuerdo 5+1, con el que la Unión Europea, en acuerdo con la administración de Barak Obama apostaba a conseguir un equilibrio estratégico en la región, voló por los aires: Irán anunció que dejará de respetar los límites para los niveles establecidos para el enriquecimiento de uranio.

Entre las reacciones se ve prudencia de China y Rusia (beneficiarios indirectos de la reacción norteamericana) e impotencia de Europa, principal perjudicada.

Si el conflicto recrudece en Medio Oriente el abastecimiento de petróleo se complicará y el precio continuará subiendo.

El precio del crudo tiene un impacto directo sobre el valor de los combustibles. Por lo tanto, se espera que en el país recrudezca la presión de las petroleras para poder incrementar sus precios. En Argentina el mercado está formalmente desrregulado, pero YPF concentra más del 55 por ciento de las ventas y les marca el paso al resto, quienes suelen no desmarcarse de la petrolera controlada por el Estado Nacional para no perder mercado.

YPF tenía previsto aumentar sus precios 5 por ciento la semana pasada para acercar los precios locales a la paridad de exportación, pero finalmente dejó en suspenso ese incremento por un pedido del presidente Alberto Fernández. El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, aseguró que "los combustibles en Argentina siempre suben cuando se mueve el tipo de cambio. En este caso, ya hace un tiempo que el tipo de cambio no se mueve y la perspectiva es que no se siga moviendo". Lo que olvidó aclarar el funcionario es que en la evolución de precios no solo influye la variación del dólar sino también del petróleo. El conflicto en oriente abre un nuevo frente para el gobierno en Argentina.