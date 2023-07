La cadena de televisión HBO, anunció que la exitosa serie “Succession” encabeza las nominaciones de los premios Emmy con 27 menciones. La serie terminó la última temporada hace un mes.



Luego, la siguen de cerca en la mayoría de categorías por las producciones de la misma cadena "The Last of Us" y “The White Lotus”.



A partir de las generalizadas preferencias por "Succession", "The Last of Us" (24) y "The White Lotus" (23), HBO sumó 127 nominaciones y se alejó bastante de sus competidores: Netflix,103; Apple TV+, 46; Hulu, 42; Prime Video, 42; Disney+, 40 y FX, 37.



Las tres producciones que concentran más nominaciones competirán en la categoría de mejor serie de drama contra "Andor", "Better Call Saul", "The Crown" y "House of the Dragon".



La cuarta y última temporada de "Succession", que superó sus 24 nominaciones del año pasado y ya venció en 2020 y 2022, competirá principalmente contra "The White Lotus", que en su primera temporada se impuso pero en la categoría de miniserie y ahora deberá medirse en el rubro principal.



En el apartado de comedia continúa el reinado de "Ted Lasso", que ya acumula dos premios consecutivos como mejor serie de comedia y va a por el tercero, con 21 nominaciones y su protagonista, Jason Sudeikis, posicionándose nuevamente como mejor actor.





¿Cómo, dónde y cuándo se puede ver la ceremonia de los Emmy?



Los premios Emmy se entreagrán el 18 de septiembre en Los Ángeles.



TNT y HBO Max serán las cadenas que reunirán a la audiencia de América Latina en torno a la completa cobertura de los Emmys, en vivo desde Los Ángeles, con la conducción de comentaristas y analistas expertos de la región.



La transmisión comenzará con un show previo con el acceso especial a las celebridades más esperadas de la velada en su paso por la alfombra, para vivir junto a ellas toda la emoción e intimidad de la celebración.



Luego, la gala de premiación de los Emmys se verá en vivo por TNT y HBO Max y estará disponible en su idioma original o doblada al español (seleccionando las opciones de audio en el televisor o la plataforma).



Además, finalizada la transmisión, el evento podrá volver a disfrutarse por HBO Max, para que la audiencia pueda revivir los mejores momentos de la noche más importante para la televisión y el streaming.



La 75ª entrega de los premios Emmy reconoce la importancia de los guionistas, intérpretes y todos aquellos que trabajaron en programas de televisión durante el 2022.

(Fuente Télam /HBO)