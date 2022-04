Barbra Streisand, los 80 años de una diva

La cantante, actriz y directora estadounidense hoy cumple 80 años.

Ganadora de dos premios de la Academia, nueve premios Grammy, cuatro premios Emmy, un premio especial Tony, y seis Globos de Oro, entre otros.

Una de las cantantes que más discos ha vendido de todos los tiempos, con más de 68,5 millones de álbumes en los Estados Unidos y con un total de 150 millones de álbumes y sencillos en todo el mundo.

Hace más de medio siglo que es una leyenda.

"No me importa lo que digas de mí. Solo asegúrate de escribir mal mi nombre". Esta frase la pinta de cuerpo entero.

Es hija de Diana Ida Rosen y Emanuel Streisand. Su madre fue de joven una cantante soprano que más acabaría convirtiéndose en secretaria de la escuela, su padre, profesor de secundaria, que la conoció en la misma escuela donde ambos trabajaban.

Se crió en el seno de una familia judía; sus abuelos paternos emigraron desde Galicja (Polonia - Ucrania), y los maternos, desde Rusia.



Cuando Barbra tenía quince meses su progenitor falleció repentinamente por complicaciones de un ataque de epilepsia, posiblemente como resultado de una lesión cerebral. Tuvo un hermano mayor, Sheldon, y una hermanastra, la cantante Roslyn Kind, del nuevo matrimonio de su madre con Louis Kind en 1949. Su progenitora se vio obligada a trabajar como contable debido a la mala situación económica de la familia.

Su instrucción:

Comenzó su educación en la Jewish Orthodox Yeshiva de Brooklyn cuando tenía cinco años. Después entró en la Public School 89, también en Brooklyn.



Asistió desde 1955 a la Erasmus Hall High School uniéndose al coro en el primer año y al Choral Club, donde cantó con su compañero de clase, Neil Diamond.



En el verano de 1957 tuvo su primera experiencia sobre un escenario en el teatro Malden Bridge, en Nueva York. Trabajaba por las noches en el Teatro Cherry Lane en Greenwich Village como ayudante en el backstage.

Al terminar sus estudios de instituto en el año 1959 se trasladó a Manhattan, pese a los ruegos de su madre para que no entrara en el mundo del espectáculo. Alquiló un pequeño apartamento en la calle 48ª, aceptó cualquier trabajo y trató de aprovechar cualquier oportunidad que se le ofreciera en las rondas que hacía por las oficinas de casting.



Barbra Streisand suprimió la segunda a de su nombre para molestar a sus detractores y fue considerada como la persona con la voz más bella del planeta.

Sus canciones, himnos en su voz....

Durante tres décadas más, Streisand estuvo en la cabeza del estrellato tanto como actriz como cantante. Durante los años 60, grabó numerosos trabajos que se colocaron en lo más alto de las listas de éxitos, como por ejemplo: el ganador del Grammy My Name is Barbra (1966), Simply Streisand (1967), y What About Today? (1969).



En los 70 siguió teniendo éxito con sus grabaciones. Colaboró con el Bee Gee Barry Gibb en 1977 para Streisand Superman y además consiguió el Nº1 con los duets junto a Neil Diamond (1978) You Don't Bring Me Flowers y Donna Summer(1979) Enough is Enough.

Un actriz temperamental...

En el cine también logró triunfar a pesar de su físico poco convencional. En 1969, fue la estrella de la versión cinematográfica del éxito de Broadway Hello Dolly también para What's Up Doc? (1972) y The Way We Were (1973) junto a Robert Redford.



En el cine

En 1976, produce, protagoniza y escribe algunas canciones para A Star is Born (Nace una estrella) siendo el primer compositor femenino con una concesión de la Academia para la canción: Evergreen.



Con Yentl (1983) la historia de una mujer judía que se presenta como muchacho para estudiar el Talmud, Streisand co-escribió, produjo, dirigió, e interpretó la película con la que ganó un Globo de Oro como directora. El film tuvo disparidad de críticas. Dirigió en 1991, The Prince of Tides (El principe de las mareas) basado en la novela de Pat Conroy y con Nick Nolte como pareja interpretativa.

Impecable en su voz: Memory de la obra "Cats".



Premios

Ganadora de dos Premios Óscar, cuatro Emmy, diez Grammy, nueve Golden Globe y un Tony. Entre otros reconocimientos recibió el premio American Film Institute a toda una carrera, la medalla Nacional de América de las Artes y la Legión de Honor francesa.



En diciembre de 2008 fue la primera directora en recibir el Kennedy Center Honors. A lo largo de su carrera recibió 51 discos de oro, 30 de platino, 13 multiplatinos, 3 megaplatinos, 1 ultraplatino, y 247 de metal.



Creó la Barbra Streisand Foundation en 1987 para impulsar causas políticas liberales. Reconocida por su apoyo a asociaciones que defienden los derechos humanos, gays y mujeres maltratadas.



Su vida privada

Contrajo matrimonio con Elliott Gould (con quién trabajó en I Can Get it For You Wholesale) en 1963 y se separaron en 1971. Tuvieron un hijo, Jason Gould, que apareció en The Prince of Tides.



Después de romances notorios con el productor Jon Peters, actores Ryan O'Neal, Don Johnson, y Liam Neeson, y un enlace rumoreado con el jugador de tenis Andre Agassi, Streisand se casó con el actor James Brolin en 1998 en una ceremonia celebrada en su hogar en Malibu, California. Brolin aportó dos hijos de su primer matrimonio, uno de ellos el actor Josh Brolin, y otro de su segundo matrimonio.

