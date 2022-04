El expresidente de Brasil, Lula da Silva, confirmó este martes en Twitter que será candidato en las próximas elecciones presidenciales de octubre y que lanzará su postulación el 7 de mayo.

Si bien Lula había insinuado su participación en los próximos comicios, no lo había confirmado de manera oficial.

"Estoy acostumbrado a participar en las elecciones. No estoy ni encantado ni entristecido por la investigación. Creo que tenemos un buen historial de gobiernos. Tendré el lanzamiento de mi pre-solicitud el 7 de mayo y luego quiero recorrer Brasil", tuiteó el exmandatario.

El postulante pidió "no temerle a la polarización" y comparó el escenario político de Brasil con los partidos de fútbol que se jugaron el fin de semana: Flamengo vs. São Paulo y Manchester City vs. Liverpool. "No creo que haya una tercera vía", pronosticó.