Tras más de cuatro horas de debate la Cámara de Diputados de Chile aprobó con 75 votos a favor, 68 en contra y 2 abstenciones, la despenalización del aborto consentido por la mujer dentro de las primeras catorce semanas de gestación. Ahora, deberá volver a la Comisión de Mujeres y Equidad de Género para su revisión en particular.

El proyecto que modifica el Código Penal será devuelto ahora a la Comisión de la Mujer y Equidad de Género, que discutirá aspectos particulares propuestos en la sesión plenaria de este martes. Luego, será el Senado el que tenga la última palabra.

El resultado sorprendió por la diferencia de votos de apoyo y rechazo, ya que las cuatro horas del debate estuvieron marcadas por la incertidumbre sobre la posición que tomarían las y los legisladores.

Las dudas se debían a que la iniciativa llegó al recinto con el voto mayoritario en contra obtenido en la Comisión de Mujeres y Equidad de Géneros, lo que había sembrado un clima de pesimismo en los colectivos feministas.

Sin embargo, a lo largo de las exposiciones quedó en claro el amplio respaldo parlamentario a las mujeres que deciden interrumpir sus embarazos y que hoy en Chile todavía son criminalizadas en un Código Penal que sólo reconoce tres causales para abortar: violación, peligro de vida de la mujer e inviabilidad fetal.

Uno de los discursos más convincentes fue el de la diputada Maité Orsini, quien explicó que se trataba de hablar de maternidad deseada o impuesta, de igualdad, de un Código Penal del siglo 19, de las leyes de la dictadura de Augusto Pinochet, de autonomía, cuerpos y proyectos de vida.

"Hablar de aborto todavía es hablar de un delito, eso es parte del horror que implica ser mujer y vivir en Chile, es hablar de privilegios, de seguridad y tranquilidad para algunas mujeres y dolor para otras. No se engañen: esta criminalización no sirve más que para estigmatizar y criminalizar. Hablar de aborto en Chile es hablar de hipocresía, quienes lo rechazan no son provida, son promuerte", acusó.

Un largo y complicado camino:

La lucha del movimiento de mujeres logró que el pasado 13 de enero la Comisión de Mujeres y Equidad de Géneros de la Cámara de Diputados de Chile comenzara a debatir el proyecto de despenalización del aborto hasta la semana 14 de gestación más allá de las tres causales.

La despenalización parcial fue aprobada en 2017, ya que hasta entonces la práctica estaba penalizada por completo, pero desde entonces el movimiento de mujeres del Chile ha denunciado que las causales son insuficientes porque las mujeres siguen siendo criminalizadas y estigmatizadas cuando quieren ejercer este derecho.

La meta era lograr que bastara la sola voluntad de las personas gestantes para que, sin otro tipo de justificación, puedan acceder al aborto sin ser penalizadas.

Pero el pasado 9 de agosto, la Comisión rechazó después de siete meses de discusión el proyecto de despenalización del aborto sin restricciones hasta la semana 14 de gestación, con seis votos a favor y y siete en contra, entre ellos el de la diputada Demócrata Cristiana (DC) Joanna Pérez.

La iniciativa llegó así al recinto con un informe negativo, con dudas respecto a su aprobación y las miradas puestas sobre los votos de la bancada de la Democracia Cristiana. Finalmente, los DC Miguel Ángel Calisto, Joanna Pérez y Jorge Sabag rechazaron la idea de legislar, mientras Manuel Matta y Daniel Verdessi no votaron.

El proyecto regresa a Comisión de la Mujer y después será turnado para su discusión en el Senado.

Con información de La Tercera y RT