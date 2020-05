El asesinato de George Floyd a manos del policía Derek Chauvin repercutió en todo Estados Unidos. A seis días del hecho, cerca de 50 localidades registraron protestas contra la brutalidad policíaca contra la comunidad afroestadounidense.

Las protestas se originaron en Minneapolis donde Derek Chauvin asfixió con su rodilla a Floyd provocándole la muerte. Según los reportes policiales, Floyd había sido denunciado por un local de comidas porque habría intentado usar un billete falso de 20 dólares. El hombre fue arrestado y asfixiado durante más de 8 minutos de los cuales 3 minutos se encontró sin respuesta.

Testigos del hecho registraron su muerte donde se puede observar que antes de morir Floy repetía: "no puedo respirar", "por favor" y "no me mates". Al día siguiente, Chauvin y tres oficiales que estuvieron durante el hecho fueron despedidos de la fuerza.

Tras su muerte, Minneapolis se convirtió en el epicentro de una serie de protestas contra la brutalidad policíaca en comunidades afroestadounidense. Algunas de las movilizaciones terminaron con saqueos, represión y disturbios.

“Brooklyn https://t.co/piFeBcfiLU”— Sam Dolnick on Twitter Link Sam Dolnick on Twitter

“A protestor (at an overwhelmingly peaceful protest) in downtown Louisville has made off with the hand of the King Louis XVI statue https://t.co/vnkq1xWvgQ”— Eric Crawford on Twitter Link Eric Crawford on Twitter

“Al menos 3.000 personas se manifestaban hoy en la protesta “black lives matter” en el centro de Miami, cantando “sin justicia no hay paz” @AFPespanol - #blacklivesmatter #miamiprotest #georgefloyd”— Leila Macor on Twitter Link Leila Macor on Twitter