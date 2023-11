Donald Trump felicitó a Javier Milei por su victoria: "Estoy muy orgulloso"

El ex presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, expresó su apoyo al presidente electo a través de una publicación en su cuenta de Truth Social, por su triunfo en el balotaje.

En un video de 25 segundos, Trump comenzó diciendo: "Felicitaciones a Javier Milei por una gran elección como presidente de Argentina. ¡El mundo entero te estaba mirando! Estoy muy orgulloso de vos". El ex mandatario estadounidense no escatimó en entusiasmo afirmando que: "¡Vas a dar un giro a tu país! ¡Y vas a hacer que Argentina vuelva a ser grande otra vez!", utilizando una modificación de su famoso lema de campaña en 2016, "Make America Great Again".

La felicitación de Trump era esperada y se suma a las de otros líderes mundiales, como Emmanuel Macron de Francia y Sergio Mattarella de Italia, quienes también extendieron sus buenos deseos a Milei tras su victoria electoral.

El video de Trump destaca la conexión entre el empresario argentino y el ex presidente estadounidense, ambos caracterizados como "outsiders" que irrumpieron en la política. Las similitudes entre las campañas de Milei y Trump, desde la conquista del voto joven hasta la utilización efectiva de las redes sociales, son comparables a nivel internacional.

Ante su reciente victoria, Milei anunció en Radio Mitre quev su “primer viaje va a ser a los Estados Unidos y luego a Israel" ambos viajes con una connotación más espiritual, visitando a rabinos amigos en ambos lugares.