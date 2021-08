El primer vicepresidente afgano, Amrullah Saleh, declaró que es el jefe de Estado interino legítimo del país tras la huida del mandatario Ashraf Ghani. Desde la clandestinidad llamó a la población a "resistir" frente a los talibanes.

"Según la Constitución de Afganistán, en el caso de ausencia, fuga, renuncia o muerte del presidente, el primer vicepresidente se convierte en el presidente interino. Actualmente me encuentro en mi país y soy legítimo presidente interino", escribió Saleh en su cuenta de Twitter.

Saleh se retiró a la última región que aún no está en sus manos, el valle de Panshir, y desde ahí convocó a la población a "resistir".

"No decepcionaré a los millones de personas que me han escuchado. Nunca estaré bajo el mismo techo que los talibanes. Nunca", escribió en inglés el vicepresidente en su cuenta de Twitter antes de pasar a la clandestinidad.



"Mi opinión de los talibanes jamás ha cambiado", dijo el año pasado en un editorial publicado por la revista Time.

Saleh escapó de varios ataques talibanes, el más reciente en septiembre de 2020 cuando un coche bomba explotó al paso de su convoy y mató al menos a 10 personas.

En otro de sus tuits, Saleh indica al presidente estadounidense Joe Biden, a quien menciona, que Afganistán no es Vietnam y que los talibanes no se parecen a los Vietcong: "Es inútil discutir con @POTUS en Afg ahora. Déjelo digerirlo. Los afg deben demostrar que Afgh no es Vietnam y que los talibanes no se parecen ni remotamente al Vietcong. A diferencia de EE.UU. / OTAN, no hemos perdido el ánimo y vemos enormes oportunidades por delante. Se acaban las advertencias inútiles. ÚNETE A LA RESISTENCIA", manifiesta.

Después de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, Saleh se convirtió en una importante fuente de información para la CIA, según indicó la agencia de noticias AFP.

En 2018 fue en ministro del Interior durante unos meses después de aliarse con el presidente Ghani y ascendió a la vicepresidencia en 2019.

El incumplimiento del acuerdo con Estados Unidos:

A un año de haber firmado un acuerdo con el gobierno norteamericano en el que se comprometían a abandonar la lucha armada si Estados Unidos retiraba paulatinamente sus tropas, los talibanes iniciaron su ofensiva en mayo pasado, luego de que el presidente Biden, anunciara planes para sacar de Afganistán todas las tropas de su país para fines de este mes.

Con información de Télam.