El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió ayer la posibilidad de tratar el coronavirus con “una inyección” de “desinfectante” o aplicando “luz solar” en el cuerpo humano, según informa la cadena NBC.

“Veo que el desinfectante lo noquea en un minuto, en un minuto. ¿Hay alguna manera de que podamos hacer algo como una inyección dentro o casi una limpieza? Como pueden ver, llega a los pulmones y alcanza una cifra tremenda en los pulmones, por lo que sería interesante comprobar eso”, afirmó el mandatario estadounidense, dirigiéndose al director de la División de Tecnología y Ciencia del Departamento de Seguridad Nacional, Bill Bryan.

Trump realizó esta sugerencia después de que Bryan expusiera sobre las medidas para evitar la propagación del coronavirus, en la que, entre otras cosas, explicó que el virus "muere rápido" cuando está expuesto a la luz solar.

A raíz de esa afirmación, Trump directamente le preguntó si se puede "meter luz solar dentro del cuerpo" para que venza al coronavirus. "Por tanto, supongamos que exponemos al cuerpo a una tremenda cantidad de luz, ya sea ultravioleta o solo luz muy potente. Creo que ha dicho usted que eso no se ha comprobado", dijo Trump, mirando a Bryan.

"Entonces yo digo, suponiendo que se pone la luz dentro del cuerpo, lo que se puede hacer a través de la piel de alguna otra manera, creo que usted ha dicho que van a comprobar eso también", insistió el presidente de Estados Unidos.

No conforme, Trump continuó su argumentación sin base científica pasando a sugerir la posibilidad de “una inyección” de “desinfectante” en el cuerpo humano para que el organismo pueda acabar con la enfermedad generada por el coronavirus, sin llegar a detallar a qué desinfectante se refería.

Tras esta nueva aparición de Trump, los expertos científicos y sanitarios han criticado sus afirmaciones por considerar que son un mensaje irresponsable e “inadecuado” en términos sanitarios. “Esta noción de inyectar o ingerir cualquier tipo de producto es irresponsable y es peligrosa”, aseguró el neumólogo Vin Gupta, en declaraciones a NBC News. “Es un método habitual para las personas que quieren matarse”, remató.

El presidente de Estados Unidos propuso en anteriores ocasiones en sus ruedas de prensa diarias que se utilicen tratamientos cuya eficacia no está demostrada para luchar contra el coronavirus, como es el caso de la cloroquina. La temeraria afirmación condujo al desabastecimiento del medicamento para aquellas personas que realmente lo requieren.