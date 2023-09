Estados Unidos se vio sacudido por la violencia en dos partidos de fútbol americano colegial en diferentes estados, dejando como resultado un adolescente muerto y dos personas heridas. Los tiroteos ocurrieron en Baton Rouge, Luisiana, y Baltimore, Maryland, durante los encuentros deportivos.

En el partido entre los equipos locales de Port Allen High y Brusly High en Baton Rouge, los espectadores fueron testigos de un episodio aterrador cuando se escucharon disparos que segaron la vida de un adolescente de tan solo 15 años y dejaron a un hombre de 28 años gravemente herido. Simultáneamente, en Baltimore, durante el enfrentamiento entre las escuelas Dunbar y Blakefield, el ruido de los disparos interrumpió el juego y resultó en la lesión de un niño de 11 años, quien, afortunadamente, se encuentra fuera de peligro.

El Consejo Escolar de West Baton Rouge emitió un comunicado expresando su profunda tristeza por el tiroteo en el partido de fútbol americano y declaró que sus prioridades inmediatas son brindar apoyo a la familia del estudiante fallecido y a todos los estudiantes afectados, así como colaborar con la Oficina del Sheriff de West Baton Rouge en la investigación en curso.

"Aunque habíamos implementado medidas adicionales de seguridad para este juego, lamentablemente culminó en un trágico incidente. En este momento, pedimos oraciones por todos los involucrados. Estaremos preparados con equipos de crisis para brindar apoyo a nuestros estudiantes cuando las clases se reanuden el martes por la mañana. Si bien no anticipamos problemas en las escuelas, aumentaremos la presencia de seguridad en los campus. No proporcionaremos información adicional sobre el tiroteo, y cualquier solicitud de información debe dirigirse a la Oficina del Sheriff de West Baton Rouge", expresó el comunicado, en un intento de no enfocarse en el agresor.

Las autoridades respondieron de inmediato a la escena de los tiroteos, enviando un helicóptero médico y una ambulancia para trasladar a las víctimas a los hospitales. Según la Policía, no se realizaron arrestos y el sospechoso aún no ha sido identificado ni capturado.