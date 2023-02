La nueva regla entraría en vigor cuando el 11 de mayo se levante el Título 42 , una norma sanitaria activada por la administración del republicano Donald Trump en 2020 con la finalidad declarada de frenar la pandemia de Covid-19 y que permite bloquear a la inmensa mayoría de los migrantes en la frontera, informó la agencia de noticias AFP.

La regla ya se viene aplicando para cupos de migrantes de Ucrania, Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití.

"Estamos fortaleciendo la disponibilidad de vías legales y ordenadas para que los migrantes vengan a Estados Unidos, al mismo tiempo que proponemos más consecuencias para aquellos que no utilicen los procesos que Estados Unidos y sus socios regionales han puesto a su disposición", afirma el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, en un comunicado.

Funcionarios gubernamentales estadounidense aseguran que se trata de "reglas temporales", sin especificar qué las sustituiría.

Grupos defensores de los migrantes condenaron la nueva medida, comparándola con la que Trump intentó activar para frenar en 2019 las caravanas que llegaban de Centroamérica. Los tribunales se lo impidieron.

"Esta prohibición radical de asilo cerrará la puerta a innumerables refugiados que buscan seguridad y protección en Estados Unidos", afirma Abby Maxman, presidenta de Oxfam América.

"Esta política es ilegal, inmoral y tendrá un costo humano aterrador para los niños, las mujeres y los hombres que buscan seguridad", añadió. Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), los migrantes no serán aptos para el asilo a no ser que cuenten con una autorización, hayan usado la aplicación CBP One para programar una hora y un lugar para presentarse en un puerto de entrada (salvo si pueden demostrar que era imposible por una barrera del idioma, analfabetismo, fallo técnico...) o se les denegó el asilo en un país de tránsito.

Los niños no acompañados también estarían exceptuados de la presunción de "inelegibilidad de asilo". Hay más excepciones, como las "emergencias médicas agudas" o las "amenazas extremas e inminentes a su vida o seguridad".

El Gobierno de Biden afirma que es el único medio que tiene para lidiar con la migración en la frontera, porque el Congreso no se pone de acuerdo sobre una política migratoria.

La oposición republicana acusa a Biden de haber perdido "el control efectivo de la frontera", que en diciembre intentaron cruzar un promedio de 8.500 migrantes por día, la mayoría de ellos con la intención de pedir asilo.

"Esta administración no permitirá el caos y el desorden masivo en la frontera debido a que el Congreso no actuó", dijo este martes un funcionario gubernamental que pidió el anonimato.