Tras la viralización de un triste video donde se podía ver a un niño de 9 años llorar por ser víctima de bullying, algunos famosos se solidarizaron e impulsaron una colecta para regalarle un viaje a Disney.

La madre de Quaden, como se llama el niño, había publicado las imágenes para concientizar sobre el bullying. En éstas se podía ver cómo el niño, que nació con enanismo de acondroplasia, lloraba desconsoladamente y hasta solicitaba morir.

Entre los famosos que se solidarizaron, se encuentran Hugh Jackman y el comediante estadounidense Brad Williams. “Quaden, sos más fuerte de lo que creés, amigo”, expresó Jackman.

Williams, por su parte, creo una página web GoFund Me, para recaudar fondos, y en tan solo dos días llegó a casi 170 mil dólares. “Esto no es solo para Quaden. Es para cualquiera que haya sido acosado en sus vidas y le hayan dicho que no eran lo suficientemente buenos”, indicó el comediante.