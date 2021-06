A los 75 años John David McAfee, creador de uno de los principales antivirus informáticos, fue hallado sin vida en una cárcel de España mientras esperaba ser extraditado a Estados Unidos por evasión fiscal.

El cuerpo de McAfee fue hallado en el el módulo 1 del Centro Penitenciario de Brians 2 de Sant Esteve Sesrovires, Barcelona, donde había ingresado el 4 de octubre pasado por orden de la Audiencia Nacional.

La comitiva judicial se desplazó al centro penitenciario e investigaba las causas del hecho, aunque "todo apunta a que podría tratarse de una muerte por suicidio", indicó un vocero de la Generalitat.

McAfee, un empresario que en los últimos años se dedicó a comerciar criptomonedas, había sido detenido en octubre en el aeropuerto de Barcelona, y puesto en prisión preventiva a la espera de que se resolviera el pedido de extradición.

Las autoridades norteamericanas solicitaron la extradición alegando que ganó más de 10 millones de dólares entre 2014 y 2018 gracias a la actividad con criptomonedas, servicios de consultoría, conferencias y la venta de derechos para la realización de un documental sobre su vida.

La acusación refiere a que el magnate evitó el pago de impuestos a través del "pago de una parte de sus ingresos a testaferros y puso propiedades a nombre de estos". La deuda se estima en 4,2 millones de dólares antes de multas e intereses.

En un tuit publicado en su cuenta el miércoles pasado, McAfee escribió que las autoridades norteamericanas creían que tenía "criptomonedas ocultas".

"Me gustaría tenerlas, pero mis activos restantes están todos confiscados, mis amigos se evaporaron por miedo a que los asociaran conmigo, no tengo nada y no lamento nada", apuntó.

Fuente: Télam