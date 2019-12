Un ex administrador de inversiones alega en una denuncia ante el Servicio de Impuestos Internos (IRS) que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ha acumulado alrededor de 100 mil millones de dólares en cuentas destinadas a fines benéficos, según una copia de la queja obtenida por The Washington Post.

El documento confidencial, recibido por el IRS el 21 de noviembre pasado, acusa a los líderes de la iglesia de engañar a sus miembros, y posiblemente violar las normas fiscales federales, al acumular sus donaciones excedentes en lugar de usarlas para obras de caridad. También acusa a los líderes de la iglesia de usar las donaciones exentas de impuestos para apuntalar un par de empresas.

Un portavoz de la iglesia no respondió a las preguntas detalladas de The Post sobre la queja. "La Iglesia no proporciona información sobre transacciones específicas o decisiones financieras", dijo el portavoz Eric Hawkins en un comunicado.

La denuncia es una ventana a las finanzas celosamente ocultas de una de las organizaciones religiosas más visibles de Estados Unidos, con sede en Salt Lake City. Detalla una fortuna de la iglesia que supera con creces las estimaciones anteriores y abarca acciones, bonos y efectivo.

La queja fue presentada por David A. Nielsen, un mormón de 41 años que trabajó hasta septiembre como gerente senior en la división de inversiones de la iglesia, una compañía llamada Ensign Peak Advisors que se encuentra cerca de la sede de la iglesia.

Las organizaciones sin fines de lucro, incluidas las religiosas, están exentas en los Estados Unidos de pagar impuestos sobre sus ingresos. Ensign está registrado ante las autoridades como una organización de apoyo y auxiliar integrado de la Iglesia Mormona. Esto le permite operar como una organización sin fines de lucro y ganar dinero en gran medida libre de impuestos.

La exención requiere que Ensign opere exclusivamente para fines religiosos, educativos u otros fines benéficos, una condición que Nielsen dice que la empresa no cumplió.

En una declaración firmada bajo juramento, Nielsen insta al IRS a despojar a la organización sin fines de lucro de su estado exento de impuestos y alega que Ensign podría deber miles de millones en impuestos. Está buscando una recompensa del IRS, que ofrece a los denunciantes una parte de los impuestos no pagados que recupera.



El hermano gemelo del denunciante, Lars P. Nielsen, proporcionó una copia de la queja a The Post, junto con docenas de documentos de respaldo. Lars Nielsen, un consultor de atención médica en Minnesota, dijo que preparó la queja con su hermano y lo ayudó a presentarla al IRS.

Dijo que ofrecía estas pruebas sin la aprobación de su hermano porque creía que la información era demasiado importante para permanecer confidencial. "Sé que a veces los periódicos usan fuentes anónimas", dijo. "Pero eso generalmente no es lo mejor para una historia".

La iglesia recauda alrededor de $ 7 mil millones cada año en contribuciones de sus miembros, según la denuncia. A los mormones, como a los miembros de otros grupos religiosos, se les pide que contribuyan con el 10 por ciento de sus ingresos a la iglesia, una práctica conocida como diezmo.

Si bien alrededor de $ 6 mil millones de ese ingreso se utilizan para cubrir los costos operativos anuales, los mil millones restantes se transfieren a Ensign, que invierte parte en una cartera de inversiones para generar rendimientos, según la denuncia.

Basado en documentos contables internos de febrero de 2018, la queja estima que la cartera ha crecido en valor de $ 12 mil millones en 1997, cuando se formó Ensign, a aproximadamente $ 100 mil millones en la actualidad.

La iglesia también posee bienes inmuebles por valor de miles de millones de dólares, de acuerdo con la queja, que se centra en el dinero del diezmo excedente y dice que la iglesia puede tener propiedades adicionales que no sean administradas por Ensign.

Al acumular esta riqueza, Ensign no ha financiado directamente ninguna actividad religiosa, educativa o caritativa en 22 años, según la denuncia. No se proporcionan documentos para respaldar esta afirmación, que se atribuye a la información que David Nielsen obtuvo de su trabajo en la empresa.

Philip Hackney, un ex funcionario del IRS que enseña leyes de impuestos en la Universidad de Pittsburgh, dijo que la queja planteó una "preocupación legítima" sobre si el brazo de inversión de la iglesia merecía su estado exento de impuestos.

Las reglas del IRS dictan que una organización sin fines de lucro debe llevar a cabo actividades de caridad que sean "proporcionales a sus recursos financieros" para mantener su estado exento de impuestos. No se especifica ningún umbral para esta regla, y la agencia considera ejemplos caso por caso en estas situaciones.