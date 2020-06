El crimen del ciudadano afroamericano George Floyd, en Minneápolis, desató protestas en todo Estados Unidos que ya trascienden fronteras, y distintos movimientos se visibilizaron fuera, desde el Inglaterra hasta Alemania, en adelante.

El racismo imperante en el país del norte continental tuvo un punto cúlmine con el asesinato ocurrido días atrás, otra vez en manos de un policía, y tras una denuncia por haber pagado en un comercio con un billete de 20 dólares falso. La defensa de los uniformados realizada por Donald Trump condenó aún más los ánimos.

Las convocatorias llegaron hasta la misma Casa Blanca, y los apoyos hasta incluyeron un comunicado de Michael Jordan. El mejor basquetbolista de todos los tiempos hasta había visibilizado en su exitosa serie "The Last Dance" su falta de apoyo a la delicada cuestión "afro" estadounidense.

En Minnesota, durante el fin de semana se escuchó la voz de la activista Tamika Mallory, una de las gestoras de la Marcha de las mujeres de Washington de 2017, y actualmente copresidenta de la organización.

"Lo que está pasando en todo el país no es sólo por el hermano George Floyd", adujo, enardecida, y agregó: "Estamos diciendo ¡Basta! No somos responsables por la enfermedad mental que han infligido a nuestro pueblo las instituciones del gobierno y quienes están en posiciones de poder. No desafíen a la juventud y los frustrados".

Sentenció que existe "una forma de pararlo", y es "arrestando a todos los policías". Pidió que "imputen a quienes están asesinando a nuestro pueblo" y "hagan valer aquello de que esta es la tierra de los libres para todos".

Y concluyó hablando de las protestas actuales: "No nos hablen de saqueos: ustedes saquearon al pueblo negro y los pueblos indígenas. Aprendimos la violencia de ustedes. Quieren que hagamos lo correcto, hagan lo correcto ustedes".