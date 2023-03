Tras la recuperación que experimentaron las acciones del Credit Suisse en la jornada del jueves, luego de haber sido rescatado por el Banco Nacional Suizo, en esta jornada se volvían a desplomar, situación que se suma a la del First Republic Bank, que arrastra consigo a las entidades que lo salvaron ayer e impactan en los índices bursátiles europeos, que caían hasta 2,8% promediando la jornada.

La situación volvió a encender las luces de alarmas en el sistema financiero mundial. Los bancos que rescataron al Firt Republic Bank lo siguen a la baja, como las acciones de JPMorgan Chase & Co (-3,4%), Citigroup Inc (-3,5%), Bank of America Corp (-4,1%), Wells Fargo & Co (-3,9%), Goldman Sachs (-2,9%).

Según informa Ámbito.com, las acciones de Credit Suisse caen más de 10% en Suiza y pierden 6% en Wall Street. El banco ya sufrió esta semana espectaculares desplomes en la bolsa y ante los temores por el sector bancario, recibió un rescate del banco central suizo para reforzar su liquidez por hasta 50.000 millones de francos suizos (54.000 millones de dólares).

El índice FTSE 100 de Londres pierde 1%, el CAC 40 de París cede 1,5% y el DAX de Fráncfort cae 1,4%. En Madrid, el Ibex-35 también operaba con pérdidas, con una caída de 2%.

El impacto en los principales mercados mundiales, aún de consecuencias desconocidas, comenzó una semana atrás con la caída del Silicon Valley Bank, con sede en Estados Unidos y luego se trasladó a Europa, que sufre el impacto ante la pérdida de confianza.

Las acciones de First Republic Bank caían 25% al promediar la jornada, luego de una breve paralización de las cotizaciones, ya que los 30.000 millones de dólares en depósitos inyectados por grandes bancos no lograron calmar las preocupaciones de los inversores.

Acciones argentinas

Los principales indicadores de las acciones de empresas argentinas que cotizan en Wall Street también sienten el impacto y cotizan a la baja, cayendo hasta un 6%, salvo el caso de Despegar que registra una caída del 10%.

En el actual contexto, también sufren las acciones de los bancos, con bajas importantes: caídas del 5,98% para Banco Macro, 5,68% del BBVA Banco Francés, 4,96% las del Grupo Financiero Galicia y 3,1% las del Supervielle.

Pero el impacto no se agota en las acciones de las empresas del sector financiero nacional, ya que también golpea a otras empresas: Edenor baja 5,49%, Central Puerto pierde 5,32%, YPF resta 4,42%, Pampa Energía cae 2,49%, Telecom Argentina pierde 4,7% y Transportadora de Gas del Sur, -4,40%.