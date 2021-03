India informó de una nueva variante del coronavirus mientras lucha con el recuento más alto de nuevas infecciones y muertes en un solo día en lo que va de este año.

La variante, descrita por los funcionarios como un "doble mutante", se encontró en más de 200 muestras en el estado occidental más afectado de Maharashtra, que alberga la capital financiera de India, Mumbai.

Los funcionarios de salud dijeron que la nueva variante no se había detectado en cantidades lo suficientemente grandes como para vincularla con el aumento de casos en Maharashtra y otros estados, incluidos Kerala y Punjab, los cuales evidencian un repunte significativo en el número de casos en las últimas semanas.

Los epidemiólogos dijeron que el término "doble mutante" se refiere a una nueva variante que tiene las características de dos variantes ya identificadas previamente. “Doble mutante no es un término científico. Es simplemente otra mutación que parece ser exclusivo de la India ”, dijo Ramanan Laxminarayan, fundador del Centro de Dinámica, Economía y Política de Enfermedades en Nueva Delhi.

“¿Hay alguna razón para estar preocupado por esta variante en particular? Todavía no, porque no tenemos evidencia de que estas variantes sean más transmisibles o más letales de lo que ya tenemos ”, agregó.

Alrededor del 20% de las muestras que contenían la nueva variante en Maharashtra se encontraron en la ciudad de Nagpur, un centro comercial y logístico clave, dijo el director del Centro Nacional para el Control de Enfermedades, Sujeet Kumar Singh, en una conferencia de prensa.

La variante está evolucionando, dijo Singh, y agregó que nueve de esas muestras también se encontraron en Nueva Delhi, que también ha experimentado un aumento constante de infecciones en las últimas semanas.

Las dos vacunas aprobadas de India, una desarrollada por AstraZeneca y la Universidad de Oxford, y la otra, una inyección local de Bharat Biotech, son efectivas contra variantes del virus identificadas por primera vez en Gran Bretaña y Brasil, dijeron funcionarios de salud.

El miércoles, India informó 47,262 nuevas infecciones en el día, el número más alto desde principios de noviembre, lo que eleva su recuento general a 11,7 millones. Solo Estados Unidos y Brasil tienen un mayor número de casos.

La cantidad de muertes en las últimas 24 horas aumentó a 275, la mayor cantidad este año, lo que eleva el total a 160.441, mostraron datos del gobierno.