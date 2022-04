Julian Lennon lanza su nuevo videoclip “Every Little Moment”. Además, interpretó por primera vez la canción de su padre "Imagine" en el marco de Global Citizen´s "Stad up for Ukraine".

El cantautor nominado al Grammy, dio a conocer el viernes dos nuevas canciones de su séptimo álbum de estudio “Jude”: “Every Little Moment” y “Freedom”, que ya se encuentran disponibles en todas las plataformas digitales. “Jude” saldrá a la venta a finales de este año.

Estas nuevas canciones reflexionan sobre la ansiedad colectiva que se siente en una época de incertidumbre. Aunque la composición comenzó hace varios años, estas canciones son oportunas en el mundo actual y ofrecen una sensación de tranquilidad para ayudar a los oyentes a sentirse menos solos.

La esperanza fue el tema predominante cuando Julian Lennon interpretó por primera vez en público la emblemática canción de su padre, "Imagine", durante la manifestación ciudadana mundial “Stand Up for Ukraine” de Global Citizen, la campaña que recaudó 10.100 millones de euros para la ayuda a Ucrania.

Lennon dijo: "La guerra de Ucrania es una tragedia inimaginable... Como ser humano, y como artista, me sentí obligado a responder de la manera más significativa que pude. Así que, por primera vez, interpreté públicamente la canción de mi padre “Imagine". ¿Por qué ahora, después de todos estos años?. Siempre había dicho que la única vez que me plantearía cantar "Imagine" sería si fuera el "Fin del Mundo"... Pero también porque su letra refleja nuestro deseo colectivo de paz en todo el mundo. Porque dentro de esta canción, nos transportamos a un espacio, donde el amor y la unión se convierten en nuestra realidad, aunque sea por un momento... La canción refleja la luz al final del túnel que todos esperamos... Como resultado de la continua violencia asesina, millones de familias inocentes se han visto obligadas a abandonar la comodidad de sus hogares para buscar asilo en otros lugares. Hago un llamado a los líderes mundiales y a todos los que creen en el sentimiento de "Imagine", para que defiendan a los refugiados de todo el mundo. Por favor, defiendan y donen de corazón. #StandUpForUkraine”, expresa Lennon en el comunicado de difusión.

Mirá la impresionante actuación, junto al artista nominado al Grammy y multiplatino, Nuno Bettencourt (Extreme, Rihanna):

Lennon y Justin Clayton comparten la producción del próximo álbum de Julian, "Jude", que saldrá a la venta a finales de este año. Escucha sus nuevos singles "Every Little Moment" y "Freedom" aquí.