Los días 30 de junio y 1 de julio próximo se llevará a cabo el Congreso Internacional de Universidades Públicas (CIUP 2022) organizado por la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), el Ministerio de Educación de Argentina y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

Se trata de una propuesta de acceso libre y gratuito para toda la comunidad universitaria con el objetivo de debatir acerca del rumbo, las políticas y las acciones que guiarán a la Educación Superior los próximos años.

En ese marco, el rector Hugo Juri contó que participarán del encuentro universidades públicas de Latinoamérica, del Caribe y de África.

"Las universidades públicas Latinoamericanas tenemos obligaciones muy particulares, que no son necesariamente la de las universidades privadas, y también tenemos problemas propios de las universidades públicas", dijo Juri en diálogo con Radio Universidad.

El rector remarcó que hay países, como Brasil, donde todavía discuten el rol de la universidad pública, mientras que el resto de América ve como muy simbólica a Córdoba porque la identifican con la Reforma de 1918.

"Es necesario reiterar cuál es el rol de las universidades de América Latina que están identificadas con la Reforma (Universitaria) del 18 que Córdoba, justamente es una de las razones por lo cual Córdoba siempre es simbólica para este tipo de discusiones, pero también para avanzar mucho más en este siglo XXI adecuando esas ideas de la Reforma del 18 a este siglo que requiere conocimientos de la educación superior para toda la vida para toda la población", expresó Juri.

En ese marco, el rector sostuvo que "La educación superior hoy es lo que era la educación media a mediados del siglo pasado, una necesidad, y América Latina es una epopeya en universalizar la educación básica con todas las dificultades que eso implicó", sostuvo.

Según explicó Juri, la agenda de Naciones Unidas 2030 incluye el acceso a la educación superior, el cuidado de la casa común que es la tierra, "donde las universidades tenemos un rol muy importante", y los nuevos desafíos que se plantean de ahora en adelante.

El rector sostuvo que "las universidades públicas latinoamericanas se autoconvocaron (para el Congreso) y vienen personalidades importantísimas de toda América Latina, algunos viviendo en Europa como el ex director de Educación Superior de la UNESCO del 98 y le pedimos por favor a todo el que se interese que venga, que se inscriba porque hay que reafirmar los principios de la Educación Pública", sostuvo.

En esa línea, criticó elípticamente al diputado Javier Milei, indicando que "desgraciadamente hasta en nuestro país, vemos que de vez en cuando aparecen personajes que dicen que todo debe ser privado hasta los órganos y no. La educación es un derecho humano y es una obligación de los Estados", remarcó Juri.

"La única manera es reafirmar ese concepto de que la educación superior es un bien público y social, un derecho humano y un deber de los Estados", indicó el rector cordobés, agregando que "en el siglo XXI el futuro es hoy: si no se hacen hoy las cosas, incluso educando a gente que está trabajando pero que si no toma nuevos conocimientos no va poder sostener el trabajo o no va a poder cambiar de trabajo", no se podrán enfrentar los nuevos desafíos.

Juri sostuvo que "ya esas carreras tradicionales de la universidad que tienen que seguir, no bastan para las universidades públicas. Tienen que hacer las universidades populares el campus virtual" con ofertas de educación superior para toda la población, remarcó el rector.

Los objetivos del Congreso

El CIUP 2022 es una propuesta que va en sintonía con otros debates previos, como la Conferencia Mundial de Educación Superior organizada por UNESCO en España en mayo 2022.

El Congreso pretende valorizar el conocimiento como herramienta de transformación social, poniendo a la Educación Superior en primer plano como un derecho humano, un bien social y una responsabilidad de los Estados. Para esto, fija como objetivos centrales la Innovación, la Integración y la Agenda 2030.

Las áreas de trabajo definidas por la organización incluyen estos ejes temáticos:

-Seguimiento de la Agenda PosCRES 2018.

-Construcción de la Agenda 2030 en y entre las Universidades: Una agenda para la integración e innovación.

-Ciencia abierta y participación ciudadana del conocimiento y la agenda científica.

-Pueblos indígenas, afrodescendientes y Educación Superior para el 2030

-Interacción gremial en la Educación Superior: Diálogo de claustros.

-Cooperación para la salud.

-Políticas de género en las universidades.

En carácter de co-organizadores, también son parte central del CIUP 2022 la Asociación de Universidades Grupo Montevideo (AUGM), la Universidad de la República de Uruguay (UDELAR) y la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (UDUAL).

Las inscripciones se tramitan, hasta el 17 de junio a las 13 horas, a través de la página WEB del evento https://ciup2022.unc.edu.ar/ completando un formulario habilitado a tal efecto.

También se puede requerir información extra al correo electrónico: info@ciup2022.unc.edu.ar.

