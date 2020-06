Los 19 muertos por covid-19 que informó el Ministerio de Salud este martes causaron sorpresa, sobre todo luego de tres días seguidos con más de 90 decesos y con 74 fallecimientos registrados este lunes. Chile acumula más de 140 mil casos y 2283 decesos oficialmente atribuidos a Covid-19.

El dato confirmado ayer resulta una cifra anómala; tanto así que incluso fue precisada por el ministro de Salud, Jaime Mañalich, quien aclaró que "no deben interpretarse" como una tendencia a la baja. Se debió en realidad a un cambio en la forma de contabilizar los decesos por covid-19, que ahora mostrará las muertes de acuerdo a la fecha en que ocurrieron y no al momento en que fueron informadas, y que todavía despierta dudas en la comunidad científica.

Este martes, tanto el titular de Salud como el de Ciencia, Andrés Couve, entregaron más detalles sobre la metodología y sus implicancias. Este último aseguró que se trata de una manera "más ordenada" y "más sistemática" de contabilizar, aunque implicará "un pequeño desfase" temporal.

Según Mañalich, estos 19 casos se debieron a los tiempos en los que se inscriben las muertes en el Registro Civil. Por eso, explicó, mañana es probable que aparezca un número mayor que incluya los decesos certificados en las últimas 24 horas, más algunos ocurridos durante el fin de semana que fueron inscritos con posterioridad. "Siempre el día lunes hay un aumento muy significativo del número de personas cuyo fallecimiento se inscribe. Como estamos usando esta base de datos y lo estamos informando diariamente, es previsible que tengamos cambios importantes día a día", dijo. La pregunta que surgió de inmediato fue por qué este habría sido el primer martes en presentar esta característica dentro de tres meses de pandemia.

La nueva metodología, detalló Couve, lo que hace es "tomar la base de datos del Registro Civil" y cruzarla "con un certificado de PCR positivo". Ese proceso, aseguró, generará el desfase temporal, y fue en esa operación cuando las autoridades se encontraron con "con un número significativo de personas que, con los nuevos criterios resultaban inciertos", dijo Mañalich.

La discordancia fue comunicada el domingo, cuando se incorporaron 557 decesos por covid-19 al conteo oficial. En ese momento, se dijo que se debió a "la necesidad de reconocer, de acuerdo a las definiciones que ha hecho la OPS/OMS" un mayor número de muertes. Pero hoy, después de la baja en las muertes reportadas y las explicaciones de los ministros, la comunidad científica dice no entender ni el cambio metodológico ni los criterios que se utilizan para calificar las muertes.

"Lo que nosotros estamos temiendo es que no hayan considerado la normativa de OMS de ampliar la definición para hacer la categorización de paciente fallecido por covid, sino que solamente estén regularizando lo mismo que antes tenían como criterio —que era exigir un PCR positivo a los pacientes que tenían un cuadro clínico compatible, que no es lo que dice OMS—, porque estamos viendo que lo que hay es solo un cruce de bases", dijo la epidemióloga María Paz Bertoglia. O sea, se estarían dando casos de subregistro de fallecimiento por no contar con certificados PCR positivos.

"No nos queda claro, ni a mí ni a mis colegas epidemiólogos con quienes lo hemos conversado, qué significa el cambio, porque no se ha oficializado. Hace unos días Mañalich nos indicó que gracias a que iban a empezar a respetar la normativa de OMS se habían dado estos registros que no habían sido considerados oficialmente, pero no sabemos si realmente responde a eso, porque no han dado información por escrito", dice Bertoglia, académica de la Escuela de Salud Pública de la U. de Chile.

En efecto, el ministro Couve recalcó este martes que el cambio se hizo siguiendo "criterios de altos estándares internacionales". Al ahondar, el titular de Ciencia precisó que las muertes consideradas son las que aparecen asociadas en el Registro Civil a covid-19, pero que además correspondan a pacientes con "PCR que están positivos". "Obviamente en aquellos que están pendientes hemos hecho un seguimiento y hemos incorporado a la lista a todos aquellos que cumplen entonces con este segundo criterio de tener un PCR positivo", dijo.

A Bertoglia le sorprendieron estas declaraciones debido a que el 1 de junio el propio ministro Mañalich informó otro "cambio metodológico" para calificar los decesos, que incluía a aquellos enfermos que murieron en espera de su resultado PCR. "Esto tiene que comunicarse con un documento oficial para que no tengamos interpretaciones individuales", dice la académica. "Tienen que regularizar en un documento cuáles son los criterios que están considerando para hacer el registro de pacientes fallecidos por covid, para que nosotros todos podamos confirmar si están considerando la indicación de OMS o no".

Y es que las indicaciones del organismo internacional, asegura Bertoglia, son "muy claras" y "en ningún momento hablan de un PCR positivo". "Ellos dicen que una muerte con covid-19 se define como una muerte resultante de una enfermedad clínicamente compatible en un caso covid-19 probable o confirmado, a menos que exista una causa alternativa de muerte", precisa.

Es lo mismo que preocupa al presidente ejecutivo de Espacio Público, Diego Pardow. "Esto es súper simple: o uno trata de centrar el conteo en las PCR, o uno le suma a eso causa clínica probable y trazabilidad. Si uno se acerca a lo segundo, se acerca a las recomendaciones de la OMS, y si uno se aleja de eso, se aleja de la OMS y se acerca a los países que sistemáticamente subestimaron el problema que tenían en la mano", dijo. "Yo había entendido que después del intercambio que tuvimos como Espacio Público con el ministro de Salud, la autoridad sanitaria había decidido acercarse al criterio de la OMS", comenta.