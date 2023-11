Luego de más de 30 años de una de las series televisivas más famosas de todos los tiempos, habrá importantes cambios en la dinámica de los Simpsons: para adecuarse a los nuevos tiempos y enviar un mensaje sobre la no violencia, Homero dejará de ahorcar a su hijo Bart en las nuevas temporadas.

Así lo anunció el propio padre de familia en el episodio “McMansion & Wife”, en el que Homero aseguró que ya no estrangulará a Bart. Durante este capítulo, el personaje visita a su nuevo vecino Thayer y, al estrechar las manos, este hace mención sobre la fuerza del agarre de Homero.

El mismo Homero es el que comenta: “Mira, Marge, estrangular al chico valió la pena... Es broma, ya no hago eso. Los tiempos han cambiado”.

Aunque Homero estrangulando a Bart sea una imagen clásica de la serie, desde la temporada 31 que estos personajes no representan esta acción. “The Winter of Our Monetized Content”, fue el episodio en el que el jefe de familia ejerció violencia sobre Bart por última vez.

Durante los últimos años, muchos seguidores de la serie remarcaron que este accionar de Homero hacia Bart fomentaba la violencia. Por otra parte, muchos fanáticos aseguran que esta decisión es parte de Disney, quien pretende que el contenido sea apto para toda la familia.

Esta no es la primera vez que en la serie marcan la violencia de Homero como un error: en la temporada 22, el personaje toma clases de “enriquecimiento para padres” y es estrangulado por un hombre mucho más fuerte que él. Luego de este capítulo Homero asegura que no volverá a lastimar a su hijo, sin embargo en la temporada 24 retoma su hábito.

A lo largo de sus 30 años serie enfrentó muchos cambios debido al paso del tiempo. El personaje de Apu, proveniente de la India, sufrió múltiples cambios, comenzando por su voz. Anteriormente, el actor de doblaje de Apu era un hombre blanco, Hank Azaria, y muchos tomaron esto como una falta de respeto a la cultura. Además, el personaje homosexual Julio tuvo cambios en 2021.

Matt Groening, el creador de la serie, dijo al respecto: “Los tiempos cambian. Pero en realidad no tuve ningún problema con la forma en que lo estábamos haciendo. Todos nuestros actores interpretan docenas de personajes cada uno, nunca fue diseñado para excluir a nadie”.

Fuente:NA