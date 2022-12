El presidente electo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, realizará su primer viaje oficial como jefe de Estado a la Argentina el próximo 24 de enero para encontrarse con su par Alberto Fernández y participar de la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

Además se conoció que el gobierno entrante de Brasil reconocerá a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela y reabrirá la embajada en Caracas. Así lo anunció durante una conferencia de prensa el canciller designado Mauro Vieira, un diplomático de carrera que fue embajador en Washington durante la presidencia de Dilma Rousseff y que había sido relegado a funciones menores en la embajada de Zagreb, Croacia, por el mandatario Jair Bolsonaro.

Al explicar objetivos y rumbo de la política externa a partir de 2023, Vieira dijo que Lula pretende viajar en el primer trimestre también a China y Estados Unidos, dos de los principales socios comerciales de Brasil

Según explicó Vieira, Lula había planificado visitar Argentina, tercer socio comercial de Brasil y principal socio del Mercosur, durante diciembre, antes de la asunción, pero por cuestiones de agenda el viaje será realizado con la presidencia ya asumida.

El 31 de octubre, tras la victoria de Lula ante Bolsonaro en el balotaje más reñido de la historia del país (50,9% contra 49,1%) el presidente Alberto Fernández viajó a San Pablo para reunirse con Lula da Silva, a quien felicitó y recordaron juntos la visita a prisión en Curitiba en 2019, cuando el exsindicalista cumplía una condena que luego fue anulada por manipulación de pruebas.

“Lula me instruyó para que me ocupe de los primeros viajes al exterior. Él participará de la reunión de la Celac en Argentina con una visita bilateral y había sido invitado a Argentina antes de su investidura, pero no fue posible” Mauro Vieira, canciller designado por Lula

Cuando venció en las elecciones de 2002 por primera vez, Lula había realizado el primer viaje a Buenos Aires a inicios de 2003, cuando el presidente era Eduardo Duhalde. Es una tradición de la diplomacia brasileña que los presidentes que asumen visiten la Argentina en el primer viaje oficial. Una tradición quebrada por Jair Bolsonaro, quien en su primera salida visitó Chile.

En otro tramo, Vieira dijo que Lula quiere tener relaciones "intensas, productivas, equilibradas y soberanas" con Estados Unidos, China y la Unión Europea.

El funcionario también destacó la agenda ambiental exterior del gobierno, con la propuesta de acoger en 2025 la conferencia de cambio climático de la ONU y el relanzamiento del tratado amazónico para la cuestión de la preservación ambiental con sus vecinos.

A su vez, el acuerdo comercial entre el Mercosur y la UE, sellado en un principio en 2019, aunque aún falta que sea ratificado en cada uno de sus países, también estará en el radar de la diplomacia brasileña bajo el lulismo.

"Es un acuerdo importante, vamos a retomar los contactos, saber cómo están las negociaciones y creo que habrá un horizonte mejor, teniendo en cuenta la política para medio ambiente ya anunciada por el presidente Lula, y eso es algo que puede destrabar dificultades", aseguró.

Con información de Télam