Grupos de manifestantes bolsonaristas continuan protestando y bloqueando al menos 227 rutas en 23 estados de Brasil y el Distrito Federal, tras la derrota del presidente Bolsonaro en el balotaje celebrado el domingo pasado a manos de Luiz Inacio Lula da Silva. Los piqueteros pretenden impugnar las elecciones.

Momentos de máxima tensión se vivieron en los distintos cortes cuando las fuerzas de seguridad brasileñas, avaladas por la justicia, utilizaron balas de goma y gases lacrimógenos para liberar las rutas que mantenían cortadas quienes apoyan a Jair Bolsonaro, quien aún no ha admitido su derrota en las urnas.

No obstante, el equipo del actual mandatario y del presidente electo ya iniciaron los contactos para el traspaso de poderes, informó ayer uno de los portavoces del líder de la izquierda.

"Agentes de la Tropa de Choque de la Policía Militar de Rio Grande do Sul utilizaron balas de goma y gas lacrimógeno contra manifestantes que intentaban interrumpir el tráfico en la (ruta) BR-116, en Nuevo Hamburgo, en la Región Metropolitana de Porto Alegre", informó el portal del diario O Globo.

Los uniformados también intentaban despejar una ruta hacia el aeropuerto de la ciudad de San Pablo, bloqueada por camioneros desde la madrugada. Debido a las protestas, varios vuelos se vieron cancelados.

Las empresas más afectadas por la medida de protesta son United y Latam que comunicó: “Debido al bloqueo de importantes vías de Brasil, situación totalmente fuera de su control, algunos de sus vuelos se vieron afectados”. Asimismo, la empresa informó que los pasajeros están recibiendo toda la asistencia necesaria, y que está orientando a sus clientes para verificar el estado de su vuelo y acudir a los aeropuertos con anticipación.

En partes de la ciudad de Río de Janeiro, la Guardia Municipal arrojó gas pimienta contra manifestantes que cortaban el tráfico.

En tanto, voceros de la Policía de Carreteras informaron en conferencia de prensa que ya se desbloquearon más de 300 vías en todo el país, cumpliendo con una orden emitida en la noche del lunes por el ministro del Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, que decidió que los agentes de la Policía Militar están autorizados a actuar en las rutas nacionales y provinciales para el despeje.

La denuncia de fraude que encendió las protestas

Las rutas brasileñas comenzaron a ser bloqueadas el domingo por la noche por camioneros que rechazaban la victoria Da Silva en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales y denunciaron “fraude”.

Los manifestantes tomaron el peligroso discurso que esgrimió Bolsonaro antes de la celebración de los comicios, al considerar -sin pruebas que lo avalen- que el sistema electrónico de votación propicia las “trampas” y está “obsoleto” y “anticuado.

No obstante, el diputado federal Nereu Crispim (PSD-RS), presidente del Frente Parlamentario Mixto en Defensa de los Camioneros, dijo en su cuenta de la red social Twitter que su espacio "no apoya ningún tipo de manifestación contra el resultado electoral" y agregó: "¡Los cortes de ruta los están haciendo delincuentes que no representan la categoría!".

En tanto, la Confederación Nacional de Trabajadores del Transporte y la Logística, publicó el lunes un video en su canal de Youtube para rechazar los cortes como "antidemocráticos", hechos por grupos "derrotados", y reconoció la victoria de Lula en el balotaje.

A su vez, el presidente de la Asociación Nacional de Transportes de Brasil, José Roberto Stringasci, dijo que las acciones que culminaron en los bloqueos de rutas no fueron organizadas por entidades que representan a los camioneros.“No necesariamente es el camionero el que está parando. Están parados por los cortes. Hay algunos camioneros que están apoyando. Pero no es la categoría en general la que lo está haciendo", afirmó Stringasci.

Cabe recordar que tiempo atrás sin el apoyo de sindicatos ni federaciones del sector, varios camioneros autónomos protagonizaron protestas a favor de Bolsonaro. La más relevante fue en 2021, cuando el mandatario convocó manifestaciones por el Día de la Independencia y profirió ataques a la justicia, en uno de los momentos de mayor tensión institucional de su mandato.

Fuente: Télam