Luego de tres décadas de la película "Batman" (1989) y "Batman regresa" (1992) dirigidas por Tim Burton, el actor Michael Keaton se pondrá de nuevo el traje del hombre murciélago.

Va a retomar el papel que compuso hace 30 años en "Batgirl", de HBO Max centrada en la hija del Comisionado Gordon y en "The Flash", en este caso para cine, con dirección del argentino Andy Muchietti.



Keaton será parte de "Batgirl", que se estrenará en 2022 por HBO Max y será producida por Warner Bros y DC.



Además, el actor aparecerá como Batman en "The Flash", otra entrega del universo cinematográfico de DC con estreno para el 4 de noviembre, dirigida por Andy Muschietti, reconocido por las taquilleras dos entregas de "It" presentadas en 2017 y 2019, que recaudaron 1.175 millones de dólares.



En el caso de "Batgirl", dirigida por Adil El Arbi y Bilall Fallah ("Bad Boys for Life"), la historia seguirá a Barbara Gordon, la heroína hija del comisionado Gordon, interpretada por la cantante Leslie Grace.



La película ya está en producción, rodándose en Londres, y es también integrada por J.K. Simmons, ganador del Oscar por "Whiplash" (2014) que interpreta al comisionado Gordon, y por Brendan Fraser, conocido por protagonizar la trilogía de "La Momia" y que representará al villano conocido como "Luciérnaga".



En "The Flash", se espera la participación de Ben Affleck encarando otra versión de Batman, tras hacerse cargo del rol del superhéroe en "Liga de la Justicia" (2017) y "Batman versus Superman" (2016).





(Fuente Télam)