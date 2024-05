El presidente Javier Milei presentó este viernes en Madrid su libro “El camino del libertario” en la sede del diario La Razón, del Grupo Planeta. Allí además mantuvo una conversación con Juan Ramón Rallo donde confirmó que el objetivo de cerrar el Banco Central sigue firme.

Tras comentar las partes en las que se divide su nueva obra, Milei expresó su opinión sobre lo que definió como el “zurderío” que gestionó Argentina antes que él. Criticó la idea de que “donde hay una necesidad nace un derecho” y dijo que ese es el motivo de la inflación.

“Cuando se quedan ya sin recursos, terminan yendo por la emisión monetaria, y eso empieza a generar inflación. Como no les gusta la inflación, digo, porque es un efecto nocivo y que a la gente le molesta, entonces ¿Qué es lo que hacen? Para tratar de controlar los precios fijan el tipo de cambio, y al fijar el tipo de cambio se empiezan a perder reservas. Es de manual”, expresó.

Por esto, explicó que junto al ministro Luis Caputo están trabajando para “eliminar todos los factores de emisión endógena” y celebró que bajaron en más de un 80% el déficit cuasi fiscal.

“Por lo tanto cuando nosotros terminamos del sanear el Banco Central, lo que vamos a hacer es liberar el cepo. ¿Por qué? Porque esto es importante, no va a haber emisión por fisco, no va a haber emisión por sector financiero y no va a haber emisión por sector externo, con lo cual el tipo de cambio va a ser libre”, detalló frente a un colmado auditorio.

El mandatario nacional adelantó además que enviarán una ley que prohíba la emisión de dinero: “Que la emisión monetaria sea un delito, en el cual va a ir preso el presidente del Banco Central, el directorio, el Presidente de la Nación, el ministro de Economía y todos los diputados y senadores que aprueben una aberración de esas características”.

Al lograr esto, que sería luego de poder quitar el cepo, "se podría recomponer el sendero intertemporal de consumo". Para esto, es necesario que la gente ponga sus dólares ahorrados en circulación y así, como “la cantidad de dólares va a ser tan grande respecto de los pesos” lograrían cerrar el Banco Central.

La presentación del libro de Milei completa: