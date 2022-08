El diseñador de moda Issey Miyake murió a los 84 años. Era conocido por el uso del plisado en sus prendas. También por sus sencillos jerseys de cuello vuelto como los que usaba Steve Jobs o por su línea de bolsos Bao Bao con patrones geométricos.

Miyake murió el pasado viernes a causa de un cáncer de hígado y la información fue difundida este martes por su estudio. Fue conocido internacionalmente por sus creaciones que combinaban tradición nipona con materiales y cortes vanguardistas.

Nacido en Hiroshima (oeste de Japón) en 1938, Miyake se formó en su carrera como modisto en Europa y Estados Unidos antes de crear su estudio en Tokio en 1970, y de comenzar a exhibir en pasarelas de París o Nueva York, donde se ganó el reconocimiento global. Su estrellato llegó en medio de una generación de diseñadores y artistas que alcanzaron la fama mundial al definir una visión japonesa única de Occidente.

Además, usó tecnología informática en el tejido para crear prendas. Su vestimenta sencilla estaba destinada a celebrar el cuerpo humano sin importar la raza, la constitución, el tamaño o la edad.

Sus diseños se han exhibido en museos internacionales y han sido reconocidos con galardones como el Premio de Kioto de las Artes y la Filosofía (2006), la Orden de la Cultura de Japón (2010), el Compás de Oro de Italia (2014) o la Legión de Honor francesa (2016).

Miyake fue superviviente del bombardeo atómico de Hiroshima del 6 de agosto de 1945. Tenía siete años cuando ocurrió esa tragedia donde murieron unas 140.000 personas. El modisto hizo pública su historia en 2009 (nunca había hablado sobre ese tema), a través de un artículo publicado en el diario New York Times, donde explicó que “no quería ser etiquetado como un diseñador que sobrevivió a la bomba atómica”. "He intentado, aunque sin éxito, dejarlos atrás, prefiriendo pensar en cosas que se pueden crear, no destruir, y que aportan belleza y alegría".

