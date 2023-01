Lisa Loring fue la pequeña Merlina de Los Locos Adams. La actriz tenía 64 años y murió a raíz de un derrame cerebral causado por presión arterial alta. Estaba en el Centro Médico Providence St. Joseph en Burbank (California).

Su hija Vanessa Foumberg confirmó la triste noticia, este lunes a la revista especializada The Hollywood Reporter.

Loring se hizo famosa por haber trabajado en la serie de televisión The Addams Family entre 1964 y 1966, interpretando el papel de Wednesday Friday Addams. También interpretó el mismo personajes en la película para la televisión realizada de 1977 titulada Halloween with the New Addams Family y tuvo un papel en la telenovela As the World Turns.

La actriz comenzó a trabajar en la serie cuando tenía apenas 5 años. En entrevistas posteriores reconoció que “aprendió memorizar antes de poder leer” para poder decir sus líneas. En convenciones de fans y en varias reportajes, Loring habló con cariño de su experiencia en la serie: “Era como una familia real: no podrías haber elegido un mejor elenco y equipo. Carolyn Jones y John Astin fueron como padres para mí. Eran geniales".

