El nuevo presidente de Irán, Ebrahim Raisi, designó como ministro del Interior al general Ahmad Vahidi, uno de los presuntos participantes del atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), ocurrido en 1994 en el barrio porteño de Once y que dejó 85 ciudadanos muertos y cientos de heridos.

Ahmad Vahidi, flamante ministro del Interior iraní, era el jefe de las Fuerzas Quds en 1994, cuando ocurrió el atentado terrorista en Buenos Aires. Está acusado por la Justicia argentina de ser uno de los autores ideológicos del ataque y de haber participado de una reunión clave para planificar el ataque.

En 2006, el entonces juez federal Rodolfo Canicoba Corral ordenó la captura internacional de quienes consideraba los responsables intelectuales del caso y lo sumó a esa lista.

Vahidi tiene circular roja de Interpol y también fue incluido por Estados Unidos en una lista negra en 2010, por lo que la fuerza internacional lo busca por su presunta participación en el ataque con bomba que destruyó la mutual judía de Argentina.

Los otros que tienen circular roja de Interpol son Moshen Rezai, ex jefe de la guardia revolucionaria de Irán; Ali Fallahijan, ex ministro de Inteligencia; Moshen Rabbani, ex agregado cultural en Argentina; Ahmad Asghari, ex secretario de la embajada de Irán en la Argentina; y en 2009 la de Samuel Salman El Reda.

El ex embajador de Irán en el país cuando ocurrió el atentado, Hadi Soleimanpour, también tiene pedido de detención internacional pero no circular roja porque Interpol no las aplica a diplomáticos.

La Justicia argentina no puede intervenir en otro país, lo hace a través del gobierno nacional. Cada vez que se identificó a un acusado en otro país debe informarlo a Cancillería, que tramita el requerimiento al otro país y debe intervenir Interpol si es que tiene sede en ese país.

La mayoría de los nuevos ministros designados por Raisi, clérigo conservador y extitular del poder judicial, pertenecen al sector intransigente del régimen.

Entre ellos también postuló a Hossein Amirabollahian para el cargo de ministro de Relaciones Exteriores en momentos que Washington y Teherán tratan de revivir el acuerdo nuclear con las potencias mundiales.