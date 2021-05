Un tiroteo que estalló en las primeras horas de la mañana del miércoles en un patio de mantenimiento del tren ligero en San José, California, dejó al menos nueve personas muertas, incluido el pistolero.

San José, la décima ciudad más grande de EE. UU. con más de un millón de habitantes, se encuentra a unas 50 millas al sur de San Francisco, en el corazón de Silicon Valley.

Las autoridades informaron el miércoles que había unas 40 personas en la instalación en el momento en que ocurrieron los disparos, que se produjeron en dos edificios separados. La policía dice que el atacante era un empleado de la VTA, Autoridad de Transporte del Valle, que opera la instalación del tren liviano en Silicon Valley.

El tiroteo comenzó alrededor de las 6.30 am hora local en una instalación que almacena trenes y sirve como un centro de control de tránsito, y las víctimas incluyen empleados de la instalación. Además de los nueve muertos, una víctima se encuentra en estado crítico en un hospital local.

“Estas personas fueron héroes durante Covid-19. Los autobuses nunca dejaron de funcionar, VTA no dejó de funcionar”, dijo Cindy Chavez, una supervisora ​​del condado de Santa Clara. "Simplemente siguieron trabajando, y ahora realmente les estamos pidiendo que sean héroes por segunda vez para sobrevivir a una tragedia tan terrible".

“Estas son las mujeres y los hombres que apoyaron a nuestra comunidad durante esta pandemia”, dijo el alcalde de San José, Sam Liccardo, en una conferencia de prensa. “Se presentaban a trabajar todos los días como trabajadores esenciales, a pesar de los riesgos para su propia salud. Les debemos tanto a ellos ya sus familias ... Por ahora, debemos centrarnos en todo lo que podamos hacer para apoyar a estas familias y sus seres queridos ".

El gobernador Gavin Newsom, quien canceló otro evento para acudir al lugar, describió la violencia con armas de fuego en Estados Unidos como una epidemia.

"Surge la pregunta de qué diablos está pasando en Estados Unidos". “Esto sucede una y otra vez: enjuague y repita, enjuague y repita”, dijo usando una expresión (“rinse and repeat”) que surgió con un viejo comercial de shampoo que apelaba a repetir la misma acción muchas veces y se usa en conexión con los ciclos tóxicos de la violencia doméstica.

Newsom habló emocionado frente a una oficina del condado donde las banderas ondeaban a media asta. Dijo que los familiares de las víctimas estaban “esperando saber del forense, esperando saber de cualquiera de nosotros, solo desesperados por saber si su hermano, su hija, su padre, su madre todavía está vivo”.

Kamala Harris, vicepresidenta y exsenadora de California, y Pete Buttigieg, secretario de Transporte, también lamentaron la violencia. "Los trabajadores del transporte público han mantenido a salvo al público viajero el año pasado; debemos hacer lo mismo por ellos", dijo Buttigeig en un comunicado.

Mientras tanto, decenas de familiares han entrado en un centro de reunificación instalado en un edificio del condado. "Están sentados, tomados de la mano y llorando", dijo Jeff Rosen, el fiscal de distrito del condado de Santa Clara, al describir la escena. "Es terrible. Es terrible. Es crudo ".

El episodio comenzó el miércoles por la mañana temprano. Raj Singh, un líder sindical del sindicato de operadores de VTA, dijo a Mercury News que el tiroteo ocurrió durante el momento más activo del día en las instalaciones del tren liviano, cuando los empleados se reportan a trabajar y se preparan para comenzar el servicio de tránsito.

Laurie Smith la alguacil del condado de Santa Clara, dijo que los ayudantes del alguacil entraron al edificio mientras aún se realizaban los disparos, pero no dispararon contra el sospechoso.

Múltiples informes han identificado al atacante como Sam Cassidy, de 57 años, citando fuentes policiales. Las autoridades dijeron que el tirador se quitó la vida.

Un portavoz de la oficina del alguacil de Santa Clara dijo que los perros detectores de bombas detectaron explosivos en el lugar del tiroteo. Las autoridades están trayendo un robot bomba para escanear la escena. “Están registrando cada grieta del edificio”, dijo.

El departamento del alguacil confirmó en una conferencia de prensa que estaba investigando si el tiroteo estaba relacionado con uno o más incendios que estallaron en San José aproximadamente al mismo tiempo.

El departamento de bomberos de San José respondió a un incendio en una casa grande a las 6.36 am y otro incendio en un área comercial a las 6.26 am. Ambos fueron reportados momentos antes del tiroteo en el patio de ferrocarriles, que está a unos minutos en auto.

Una imagen más completa del atacante comenzó a surgir el miércoles por la noche. La ex esposa de Sam Cassidy, Cecilia Nelms, le dijo a Associated Press que Cassidy tenía mal genio y le decía que quería matar gente en el trabajo, “pero nunca le creí, y nunca sucedió. Hasta ahora."

Cuando Cassidy perdía los estribos, había momentos en que Nelms estaba asustada. Pensaba que su ex esposo era alguien que podía lastimar físicamente a otros, dijo. Estuvieron casados ​​durante 10 años. Cassidy solicitó el divorcio en 2005 y no estuvo en contacto durante 13 años, en los que ella fue tratada por depresión.

Fuente: The Guardian y The Associated Press