Israel continuó hoy sus bombardeos sobre la Franja de Gaza, incluida Rafah, a pesar de una orden de la Corte Internacional de Justicia de La Haya de "detener inmediatamente" su ofensiva militar en la ciudad sureña.

"Esperamos que la decisión del tribunal presione a Israel para que ponga fin a esta guerra de exterminio, porque aquí no queda nada", dijo Oum Mohammad Al-Ashqa, una palestina de la ciudad de Gaza refugiada en Deir al-Balah, según cronica la agencia ANSA.

Testigos en el lugar y periodistas extranjeros reportaron bombardeos de las tropas israelíes contra Rafah, la ciudad fronteriza con Egipto, objetivo máximo del gobierno de Benjamin Netanyahu desde hace varias semanas.

También hubo ataques aéreos y disparos de artillería contra Deir al Balah y Nuseirat, en el centro, Jabaliya y la ciudad de Gaza, en el norte, y Khan Yunis en el sur.

La orden de detenerse

El lunes 20 de mayo, en una medida inédita, el fiscal de la Corte Penal Internacional había ordenado el arresto de Netanyahu y el líder de Hamas. El primer escalón de una serie de eventos que intentan poner coto a una situación que nada parece detener.

El viernes 24, fue la máxima instancia judicial de la ONU, La Corte Internacional de Justicia, la que ordenó a Israel detener sus operaciones en Rafah y cualquier otra acción que provoque la “destrucción física total o parcial” del pueblo palestino en Gaza.

La CIJ también exigió la apertura del paso fronterizo entre Egipto y Gaza en Rafah, puerta de entrada de ayuda humanitaria que Israel cerró a principios de mes al comenzar sus operaciones en la ciudad.

El tribunal, cuyas decisiones son vinculantes aunque no tenga cómo hacerlas cumplir, urgió por otro lado a Hamas la liberación inmediata de todos los rehenes tomados en su ataque del 7 de octubre. No hubo liberación de rehenes y la ofensiva israelí, no se detuvo.

Fuente: AFP y ANSA