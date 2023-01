La BZRP Music Session #53 en la que Shakira lanzó una canción con el productor argentino Bizarrap en la que destrozó a su ex marido Gerard Piqué con quien terminó su relación de 10 años por una infidelidad, sigue dando que hablar.

En un tramo del tema, que sumó millones de reproducciones a poco de haber sido lanzado, la cantante colombiana dice “Las mujeres no lloran, las mujeres facturan”, y parece que el ex jugador del Barça también, ya que la canción le está redituando varios miles de euros por estas horas.

El padre de los hijos de la artista reaccionó a la canción de Shakira, lejos de acobardarse, le sumó picante a la polémica, e hizo referencia a una parte de la letra de la BZRP Music Session #53.

Ver: Ya está disponible la sesión de Bizarrap con Shakira

"Cambiaste un Ferrari por un Twingo, cambiaste un Rolex por un Casio", canta Shakira en el tema, y el ex defensor del Barcelona decidió hacer dinero con la chicana y anunció que firmó un patrocinio con la marca Casio, la firma de relojes japonesa.

Piqué reveló esta noticia en un programa de streaming en Twitch y aseguró que Casio será su sponsor en los Kings League, el torneo de fútbol que lanzó hace pocas semanas junto al streamer Ibai Llanos y diferentes personalidades del fútbol y las redes como Sergio "Kun" Agüero.

"Tengo un gran anuncio: Casio nos ha dado relojes. Casio y la Kings League han llegado a un acuerdo de patrocinio", dijo el catalán en medio de la transmisión mientras comenzó a repartir relojes entre los que estaban presentes en el estudio. Además, el futbolista le devolvió la chanza a Shakira y agregó: "Te digo una cosa, esto es un reloj para toda la vida".

Mirá el anuncio de Piqué

Durante la transmisión de Llanos, quien salió a defender a Piqué en medio del revuelo que generó la canción de su ex, quienes participaban del streaming le echaron más leña al fuego: "¿Por qué ha entrado Casio?", preguntó uno de los presentes. "Por la canción de Shakira", bromeó el "Kun" Agüero y el youtuber DjMariio agregó: "Mientras no me sal-pique". "Clara-mente tenes razón", responde el ex futbolista argentino en referencia a la nueva novia de Piqué para continuar con el chiste.

"Casio es trending topic mundial (Tendencia en Twitter), deben estar contentos", bromeó el periodista Gerard Romero que participaba del programa. "Pues que se preparen para el domingo, que hay más", contestó Piqué.

Fuente: Noticias Argentinas