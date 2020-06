Los dos aeropuertos de Beijing cancelaron este miércoles 1255 vuelos, tras un rebrote de casos de COVID-19 en la capital china, anunciaron medios oficiales. A las 09:10 a.m. (22:10 hora de Argentina, los vuelos con salida y destino en los aeropuertos de la capital china fueron cancelados, es decir, el 70% de los inicialmente previstos, indicaron el Diario del Pueblo y el China Daily.

Las autoridades instaron a los vecinos de Bejing a evitar los viajes “no esenciales” fuera de la ciudad y ordenaron que se vuelvan a cerrar las escuelas y centros de secundaria. Varias ciudades empezaron a imponer una cuarentena obligatoria a todos los viajeros procedentes de la capital china.

Los usuarios del tren que reservaron billetes con salida o destino Beijing podrán pedir que se los reembolsen sin gastos, indicó además el Diario del Pueblo.

Según indicó el miércoles la alcaldía de Beijing, en la capital se registraron 31 nuevos contagios del coronavirus en las últimas 24 horas, una cifra que se ha mantenido estable por cuarto día consecutivo. Hasta entonces, en Beijing no se había detectado ningún caso de coronavirus desde hacía dos meses y los ciudadanos estaban casi volviendo a la normalidad. A nivel nacional, China, donde apareció la epidemia a finales de 2019, no ha informado de muertos por COVID-19 desde mediados de mayo.

Pero el temor a una segunda ola epidémica llevó a las autoridades a actuar. El ayuntamiento lanzó una campaña de detección masiva y confinó zonas residenciales.

Las autoridades de la capital china emprendieron una gran campaña de detección tras un rebrote la semana pasada en el mercado mayorista de Xinfadi, en el sur de la metrópolis. En la actualidad, en la ciudad se realizan más de 90.000 exámenes de diagnóstico diarios. Como referencia, en Argentina se realizan entre 5 y 6 mil test diarios.

El martes por la noche, las autoridades instaron a sus habitantes a evitar los viajes “no esenciales” fuera de Beijing y ordenaron que se vuelvan a cerrar las escuelas y centros de secundaria.

Una treintena de zonas residenciales, de las miles que hay en la capital, fueron puestas en cuarentena. Con los últimos 31 casos registrados, 137 personas se contagiaron de la COVID-19 desde que se descubrió el nuevo foco epidémico, el viernes pasado.

Fuera de Beijing, se detectaron 13 nuevos contagios en las últimas 24 horas, 11 de ellos en personas que habían regresado recientemente del extranjero. Asimismo, también informó que este martes se detectó a seis personas portadoras del virus que no desarrollaron síntomas.