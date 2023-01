"Ha llegado el momento". Sorpresivamente, Jacinda Ardern anunció este jueves su renuncia como primera ministra de Nueva Zelanda, afirmando que ya no tiene las fuerzas para continuar en el cargo.

Durante la reunión anual del Partido Laborista, Ardern manifestó que "me voy porque un papel tan privilegiado conlleva responsabilidad. La responsabilidad de saber cuándo eres la persona adecuada para dirigir y también cuándo no lo eres. Sé lo que requiere este trabajo. Y sé que ya no me quedan fuerzas para hacerlo bien. Es así de sencillo".

La aún máxima autoridad de Nueva Zelenda detalló que su renuncia se concretará, a más tardar, este 7 de febrero.

"Soy humana, los políticos son humanos. Damos todo lo que podemos durante el tiempo que podemos y luego llega el momento. Y a mí me ha llegado la hora", añadió Ardern quien dijo que reflexionó durante sus vacaciones sobre si aún tenía las energías para continuar al mando del país.

En su discurso, la primera ministra manifestó que espera "dejar a los neozelandeses con la convicción de que se puede ser amable, pero fuerte, empático pero decidido, optimista pero centrado. Y que puedes ser tu propio tipo de líder, uno que sabe cuándo es el momento de irse".

Ardern se convirtió en primera ministra de Nueva Zelanda en 2017 cuando tenía 37 años, convirtiéndose en la jefa de Gobierno más joven del mundo en ese entonces.

La carismática política consiguió en octubre de 2020 revalidar su mandato con una aplastante mayoría y que el Partido Laborista gobierne en solitario, algo que ninguna formación neozelandesa había logrado desde la reforma electoral de 1996.

"No lo dejo porque sea duro, lo dejo porque este trabajo conlleva una gran responsabilidad, y no tengo suficiente energía para hacerle justicia", explicó durante una rueda de prensa Ardern, quien dijo que será siempre el cargo "más bonito" de su vida.

La política neozelandesa afirmó que no tiene planes una vez abandone el puesto y que aprovechará para pasar más tiempo con su familia, mientras piensa en cómo continuar "ayudando a Nueva Zelanda".

También afirmó que ella no ha elegido sucesor, y en los próximos días habrá una votación en el seno de su partido para elegir candidato, con Nueva Zelanda celebrando elecciones el próximo 14 de octubre.

Su anuncio se produce mientras sondeos de los últimos meses dan cierta ventaja al opositor Partido Nacional para las elecciones.