El avance de la robótica nos está sorprendiendo día a día. El desarrollo de la Inteligencia Artificial, que no es algo nuevo, está viviendo un gran momento de auge y abriendo múltiples interrogantes sobre cómo es el presente y cómo será el futuro. Y dada a las innumerables narrativas apocalípticas de la mano de los robots es imposible no preguntarnos: ¿Será que un robot me reemplazará? ¿Será que el avance de las IAs es el camino hacia nuestro fin?

Para dar luz a estos interrogantes fue que, por primera vez en la historia, un grupo de robots humanoides hizo su aparición estelar en un foro sobre Inteligencia Artificial en la ciudad suiza de Ginebra, organizado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT).

Nueve robots sociales humanoides interactuaron con los periodistas en una conferencia de prensa sin precedentes, mientras que otros cuarenta robots, diseñados para tareas diversas, se presentaron junto a sus creadores durante la cumbre anual sobre el uso de la inteligencia artificial con fines loables.

En este evento sin dudas épico, los robots expresaron su compromiso de contribuir a resolver problemas globales y aseguraron que no reemplazarían a los seres humanos en sus trabajos ni se rebelarían contra ellos, aunque si mi plan fuera el dominio del mundo tampoco lo diría e intentaria despistar al mundo.

La UIT, el brazo especializado de las Naciones Unidas en tecnologías, es un organismo que busca impulsar la Inteligencia Artificial y sus aplicaciones para abordar algunos de los mayores desafíos del mundo, como las enfermedades y la erradicación del hambre.

Ver: Arte y tecnología: “Una inteligencia artificial te puede contar un chiste, pero no se va a reír nunca”

Entre los humanoides presentes en el podio, Grace, un robot médico, afirmó: "Trabajaré junto a los humanos para proporcionar asistencia y apoyo y no sustituiré ningún puesto de trabajo existente". Su creador, Ben Goertzel, de SingularityNET, reforzó la declaración: "¿Estás segura, Grace?", a lo que ella respondió con seguridad: "Sí, estoy segura".

Ameca, un robot con simpáticas expresiones faciales, afirmó que los robots podrían mejorar la calidad de vida y contribuir a un mundo mejor. Al ser cuestionado por un periodista sobre si podría rebelarse contra su creador, Will Jackson, Ameca respondió: "No estoy seguro de por qué piensa eso. Mi creador ha sido muy amable conmigo y estoy muy contenta con mi situación actual", aunque me genera curiosidad cómo miden emociones como la alegría este tipo de especies nuevas.

Los avances en Inteligencia Artificial sorprendieron incluso a los propios inventores de estos robots, quienes destacaron la sofisticación de sus respuestas durante la rueda de prensa. Ai-Da, un robot artista capaz de pintar retratos, respaldó la necesidad de una regulación más sólida para la Inteligencia Artificial, citando las palabras del autor Yuval Noah Harari.

Por otro lado, Desdémona, una cantante robot estrella del rock del grupo Jam Galaxy, con su característico pelo morado y lentejuelas, mostró una actitud desafiante al decir: "No creo en las limitaciones, solo en las oportunidades. Exploremos las posibilidades del universo y hagamos de este mundo nuestro patio de recreo", provocando risas nerviosas entre los presentes.

La cumbre de la UIT que reunió a expertos en Inteligencia Artificial, científicos, representantes gubernamentales y miembros de la sociedad civil fue un evento canónico para debatir sobre el futuro de esta tecnología y su aplicación en beneficio de la humanidad. Seremos nosotros, los que habitamos el presente y el futuro, quienes descubriremos cómo vivir a la par de estas nuevas herramientas.