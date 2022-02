El artista internacional Slash, virtuoso guitarrista de la banda de hard-rock Guns N´ Roses y ex Velvet Revolver, está por lanzar su quinto trabajo discográfico como solista y el cuarto proyecto junto a Myles Kennedy and The Conspirators.



Anteriormente, fueron lanzados como adelanto de "4", los singles The River is Rising, Call Of the Dogs y Fill My World.

A la creatividad de Slash no la detuvo ni la pandemia mundial, y en octubre de 2021 anunciaron la salida de “4” para el próximo 11 de febrero a través de Gibson Records, el nuevo sello de Gibson en asociación con BMG.

Este nuevo disco incluye a Myles Kennedy en voz, Brent Fitz en batería, Todd Kerns en bajo y voz y Frank Sidoris en guitarra y voz.



Se trata de un álbum de rock vibrante alimentado por ganchos de guitarra memorables y melodías convincentes, grandes coros y riffs aún más grandes, “4” se basa en el legado del trabajo previo de Slash Ft. Myles Kennedy and The Conspirators.



El artista compartió en formato virtual, una conferencia de prensa internacional donde Cba24n.com.ar estuvo como invitada. Durante la charla habló sobre el proceso de creación de "4", su relación musical con Myles Kennedy y cómo fue trabajar con el productor Dave Cobb. Además, contó sobre sus gustos cinéfilos en el género de terror y cómo lo ayuda a desarrollar su creatividad. También adelantó información sobre las futuras giras de conciertos internacionales que realizará junto a Guns N´ Roses y Myles Kennedy and The Conspirators.

El sonido de este nuevo álbum en general es más punk y vibrante. Slash describe: “Realmente es solo la naturaleza de la actitud que significa tocar todos juntos.. es más agresivo y crudo… pudimos capturar la energía de tocar en vivo que muchas veces se pierde cuando estás en un estudio de grabación. La manera en que lo grabamos captura de alguna forma todo eso, incluso cuando no lo hicimos tan intencional”.



El nuevo disco fue creado en sesiones de improvisación de la banda, Slash cuenta: “Lo pasamos muy bien grabando estas canciones… Intercambiamos ideas, hicimos los arreglos y las grabamos enseguida. Este disco es como una grabación con muy buena calidad de nosotros tocando juntos en una habitación”.



“4” no se grabó canción por canción sino tocando los temas en conjunto. Slash detalla las ventajas de hacerlo de este modo, que siembre grabó en vivo con las bandas que trabajó. “Es como tocar todos juntos, y luego yo rehago las guitarras por mí cuenta en caso de ser necesario, las voces también se hacen después”. Además, comenta “Eso funciona muy bien, pero grabando en vivo también captas la energía… puedes encontrar tonalidades y el sonido exactamente como lo querías. Si grabas track por track, puedes perfeccionar todo como quieras, pero a la vez pierdes un poco de esa energía”.

La paciencia: una actitud fundamental

Slash comparte cómo atravesó la situación extraordinaria que vivió la sociedad a partir de la aparición de la pandemia por Covid-19 y el aislamiento necesario para no enfermarse. “Creo que lo más importante que aprendí fue la paciencia… algo que definitivamente no tenía. La situación del coronavirus me permitió observar el contexto y desarrollar mi paciencia. Definitivamente he tenido que ser muy paciente durante el último par de años”, cuenta entre risas.



En cuanto a trabajar junto a Myles Kennedy, el guitarrista comparte que la química de estar juntos musicalmente va evolucionando constantemente. Se conocen y vienen realizando proyectos desde hace muchos años: “... eso te permite saber qué haría, lo que le gusta, qué cosas podrían funcionar. Todo eso se da naturalmente y te permite trabajar mucho mejor”.

Junto al productor Dave Cobb realizaron este nuevo disco, en Nashville. Allí se encuentra el estudio donde grabaron grandes artistas como Johnny Cash y Dolly Parton. Slash se mostró feliz de poder realizar este disco en ese lugar, ya que “... te adentras en esa aura tan creativa que hay”. También agregó que fue muy divertido trabajar con Cobb: “... Grabar como lo hicimos fue algo que quise hacer toda mi carrera y ningún productor me había dado la oportunidad”.



También, describió su amor por las películas de horror y cómo lo inspiran para desarrollar su creatividad musical: “...el ambiente cinemático es creativo y muy inspirador, muchas veces pasa que veo una escena y de pronto se me viene a la mente una melodía”. A Slash le gustan las bandas sonoras y dice que lo ayudan a acrecentar su inventiva. “... La canción Fall Back to the Earth surgió en un contexto así”, detalla el artista.

Anuncio de una gira por Sudamérica



El guitarrista adelantó que en 2022 tiene programada una gira de conciertos junto a Guns N’ Roses, con shows en Sudamérica, por lo que aún no tocará en vivo para presentar el álbum “4”.



Slash dijo que realizarán una gira internacional a partir de 2023 junto a Myles Kennedy y la banda.