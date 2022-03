Sqwordle, un juego similar al Wordle donde se adivina que pokémon es

Luego del furor de Wordle, el juego para adivinar una palabra de cinco letras antes de los seis intentos, hubo distintas variantes que se replicaron en todo el mundo.

Una de ellas es Sqwordle, una creación de Nathan Fretz que consiste en adivinar qué pokémon es. El juego tiene dos variantes: la zona safari, donde se puede jugar libremente, y la opción diaria, que guarda las estadísticas.

La mecánica es similar a la de Wordle: hay seis intentos, a medida que se arriesga un pokémon (y no se acierta) nos brindan pistas para que sepamos cuál es y llama la atención que en esta versión hay tres niveles de dificultad.

La opción Pokémon Trainer nos muestra la Pokédex y todas las opciones entre los 151 pokémon de la primera generación. Tras cada intento desaparecen las opciones descartadas y el misterioso pokémon lanza un ataque, una pista muy útil para quienes conocen la serie.

La opción Gym Leader es similar pero el pokémon no ataca. Solo van desaparaciendo las opciones que no son. Por último, la opción Elite Four no muestra los pokémon y tampoco tiene ataques.

¿Cómo hacemos para saber qué pokémon es? Tras cada intento el juego nos muestra una serie de opciones: el tipo de pokémon, la cantidad de evoluciones, el ataque, la defensa y la relación de altura y peso.

Si el pokémon que uno arriesgó no es el misterioso pero es el del mismo tipo, esta opción aparecerá en verde. Si no, en rojo. Lo mismo con las evoluciones.

El juego incluye estadísticas que se guardan día a día y que permitirán obtener medallas de gimnasio a partir de una serie de condiciones. Lo podés jugar acá.