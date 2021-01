El análisis del periodista argentino Mauricio Zabalza para Canal 10 y la CRONICA del Mediodía, sobre la acción de la Cámara de Representantes de EE.UU respecto del pedido de juicio político contra el saliente presidente Donald Trump.

Trump se convierte en el primer presidente en ser llevado a juicio político en dos ocasiones, dado que los demócratas advierten que representa un peligro inaceptable para el mundo después de incitar a un asalto al Congreso.

Con Washington aún sumido en un profundo trauma a medida que surgen nuevos y horribles detalles de la atrocidad de la semana pasada, los demócratas de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, primero implorarán al vicepresidente Mike Pence que invoque la Enmienda 25 para declarar al presidente incapaz de cumplir con sus deberes.

Si, como se espera, Pence y el gabinete se resisten a dar ese paso, los demócratas volverán a desatar la inexorable maquinaria del juicio político a menos de un año después de la absolución previa de Trump por delitos graves y faltas menores en un juicio en el Senado.

Al respecto Zabalza analizó que "este senado inicia el proceso que podría continuar la próxima constitución del senado que será de mayoría demócrata por primera vez en 10 años, posiblemente sea juzgado el Presidente Trump y algunas personas más.

"Trump no va a renunciar ni van a hacer uso de la cláusula 25 en su apartado de remoción del presidente por su incapacidad para gobernar. Lo que si podría pasar en caso de ser condenado, sería excluido de ocupar cargos públicos para el resto de su vida y no gozar de los privilegios de ser ex presidente como seguridad, pensión, una biblioteca con su nombre...", explicó Zabalza quien anticipó "vamos a tener unos días complicados con el avance de la investigación de lo que pasó en el Capitolio".

