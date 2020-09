De esas noticias que generan mucha pero mucha impresión: imaginarlo, verlo y, ni hablar, padecerlo. Es la historia de una mujer que concurrió a un hospital en el Daguestán, en Rusia, cuando se levantó de dormir y sintió un fuerte dolor de estómago.

Según se puede adviertir, la serpiente fue quitada completa desde el estómago de la mujer.

Las estimaciones indican que el ofidio habría ingresado por la boca de la afectada cuando ella dormía en el patio de su domicilio y terminó alojada en una zona de los intestinos.

El video (cuyas imágenes son sensibles y podrían herir la sensibilidad del lector) se hicieron virales y compartidas en múltiples redes sociales y portales como as.com.

Aunque el fenómeno ha sido declarado como “extraño” e “infrecuente”, desde ese medio informativo indicaron que en esa zona de Rusia hay recomendaciones generales que solicitan mantener máximo cuidado con las serpientes.

Durante la intervención en el hospital, los médicos no ocultaron la sorpresa por lo hallado y por las dimensiones de la serpiente, que superaba el metro de longitud. En el video se aprecia como es quitada desde el esófago de la mujer, aunque no se puede determinar si seguía con vida o no.