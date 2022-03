Julieta Oviedo y Andrés Schönbaum (h) ganadores de XXIX El Federal

Escuchá la palabra de Pablo Rodriguez (GOLF J.C.C.) en la previa y en diálogo en LA 580 DEPORTIVA de RADIO UNIVERSIDAD:

Esta competencia reunió a las mejores jugadoras y jugadores de la provincia, como así también del país, en donde tuvieron que demostrar sus habilidad en un campo desafiante, en el que solo dos jugadores del field pudieron bajar el par.

En la categoría Scratch de Damas, la Aficionada de El Potrerillo de Larreta, Julieta Oviedo, con un buen cierre, se quedó con la categoría al terminar con un total de 216 golpes con giros de 76, 70 y 70 y adjudicarse a la Copa “Bancor” y a la fecha del Ranking Argentino de Aficionados de la AAG.

“Por fin se me dio, el año pasado estuve muy cerca pero por no pude cerrar bien, este año estuvimos muy cerca con Magda (Dómine) pero pude cerrar y me llevó el triunfo a casa” comentó Oviedo.

Su escolta, fue María Cabanillas, jugadora de Chapelco Golf Club y actual número uno del Ranking, quien firmó la mejor tarjeta del día de 67 golpes, cinco bajo par, y un total de 217, una sobre par.

Por su parte, en la categoría de Caballeros, cuyo premio fue la Copa “La Voz del Interior” y que contó con puntaje Regional para el Ranking Argentino de Aficionados. El ganador fue Andrés Schönbaum (h), reciente ganador del Campeonato Argentino de Aficionados y que con una sólida actuación fue el destacado del fin de semana, cerrando la jornada con una tarjeta de 68 golpes, cuatro bajo par, y un final de 209 golpes, siete bajo par.

“Fue una gran semana sin dudas, primero con ganar el campeonato argentino en el Terrón y luego acá en el Federal, en el Jockey Club que es un campo que me gusta. Estoy con buen ritmo y buen toque de putt, y hoy fui sereno y se dieron las cosas” expresó Shönbaum (h) quien registra su segundo triunfo en este torneo, el primero fue en el año 2015.

El segundo lugar fue para Martín Merlo, de Los Eucaliptus Campo de Golf, que tuvo un gran desempeño en los últimos 18 hoyos firmando una tarjeta de 66 golpes, seis bajo par, registrados en los casilleros 5, 6, 10, 11, 12 y 18, para terminar con un acumulado de 214 impactos, dos menos para el campeonato.

En la Copa Mixtas por Equipos, el primer lugar quedó en manos del Área Metropolitana con un total de 441 golpes. El mismo estuvo integrado por Aldana Mercedes y Julián Álvarez. Segundo se ubicó la Federación de Golf del Sur con 443.

El Federal en esta oportunidad otorgó puntaje para el Ranking Argentino de Aficionadas, el Ranking Provincial de la FGPC y para el Ranking Mundial de Aficionados.