A 10 días de la decisión presidencial de aplicar restricciones sanitarias para la circulación y la presencialidad escolar en AMBA, y mientras el gobierno de Córdoba comienza a evaluar futuras medidas, crece la incógnita sobre lo que ocurrirá a partir del 30 de abril.

Desde el inicio de la pandemia, en tierras cordobesas se acumulan 3.278 fallecidos. Pero en los últimos 25 días hubo doscientos cincuenta y un decesos. Se trata de diez personas por día.

Para Rodrigo Quiroga, bioinformático de la UNC, "las medidas que se tomaron parece que han frenado un poco la velocidad de aumento de casos" pero aclaró con énfasis que "eso no alcanza, porque siguen aumentando".

"Cada vez parece más inevitable tomar alguna medida más fuerte, al menos por un tiempo corto", afirmó en Nada del Otro Mundo el científico e investigador de Conicet.

Sin embargo, Quiroga apeló a la necesidad de una "solución colectiva" señalando como indispensable que la conducta social de la ciudadanía vuelva a aplicar con rigurosidad las medidas preventivas y disminuir las reuniones grupales.

"Al pico de la curva lo vamos a decidir nosotros como ciudadanos. Porque el Gobierno puede poner medidas pero esas medidas apuntan indirectamente a modificar esas conductas. Si no tomamos conciencia como ciudadanía, los casos no van a bajar".

El problema de la meseta alta

Quiroga criticó al ministro de Salud de CABA, Fernán Quirós, que valoró positivamente que la curva de contagios se haya "aplanado" en Ciudad de Buenos Aires en la última semana.

"Sostener o dejar que la curva baje lentamente con las cifras actuales es una locura porque nos va a llevar a tener treinta o cuarenta mil fallecidos este año", señaló.

Según el especialista, considerando el nivel de contagios que tiene hoy Argentina, mantener las cifras podría no saturar el sistema de salud pero eso no implicaría mejores resultados: "Manteniendo una meseta alta, por más que no saturemos el sistema, podemos tener tantos muertos como el año pasado".