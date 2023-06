En una reciente entrevista para el programa Otro Siglo, Alejandra Panozzo Zenere, investigadora asistente de Conicet y experta en museos de arte, aborda la temática de la democratización de los museos y los procesos de inclusión y exclusión en estos espacios culturales.

Para la investigadora es de suma importancia repensar a los museos como centros culturales donde todo converge y se disputa. A partir de esa mirada es que, a lo largo de la entrevista, reflexiona sobre el fenómeno de la democratización de los museos y analiza qué ha sucedido desde que se comenzó a plantear esta idea.

Según Panozzo Zenere, la idea de democratización de los museos está asociada a políticas culturales públicas que se empezaron a considerar desde los años sesenta. En un principio, se buscaba que más personas accedieran a los museos, pero con el tiempo se planteó la necesidad de establecer vínculos más profundos y participativos con los visitantes. Se generaron propuestas para involucrar a los públicos de manera activa, más allá de ser meros espectadores.

En cuanto a los cambios en el rol de los museos en el siglo veintiuno, Panozzo menciona que existen distintas líneas de trabajo en los museos. Algunos han optado por ofrecer experiencias más inmersivas e interactivas, mientras que otros se enfocan en satisfacer los intereses y deseos de los visitantes. Se busca generar vínculos y participación en diferentes niveles, tanto con las obras y objetos expuestos como con las personas que forman parte de los museos.

“En un primer momento, se trataba de acercar a más personas a los museos, pero con el tiempo se buscó establecer otros tipos de vínculos y participación que fueran más allá de la mera visita" Alejandra Panozzo Zenere

En la conversación con Camila Argüello y Catalina Caramutti, aborda la cuestión de la exclusión en los museos. Panoso reconoce que históricamente ha habido una exclusión simbólica y material de ciertos grupos sociales en el acceso a los museos. Aunque la encuesta de consumos culturales muestra que las personas de clases medias y altas son quienes más acceden a los museos, se destaca la importancia de considerar otros datos demográficos para comprender a los visitantes y no visitantes. Es fundamental generar propuestas específicas para los públicos que no se acercan habitualmente a los museos.

"Desde el siglo pasado se viene planteando la exclusión en los museos, y es algo que aún persiste. Es importante tener en cuenta que los museos pueden conocer quiénes son sus visitantes y quiénes no lo son, lo que les permitiría generar propuestas específicas para aquellos que no se acercan. Sin embargo, muchas veces los museos no logran desdibujar sus públicos habituales y desatender a otros grupos" Alejandra Panozzo Zenere

En relación a los museos virtuales, se plantea que son una herramienta complementaria que permite acercarse a la oferta cultural de los museos. Si bien existen museos virtuales de renombre internacional, la investigadora destaca la diversidad de posibilidades que existen en los museos, cada uno con sus propias características y recursos.

Una visión panorámica sobre la democratización de los museos, los cambios en el rol de estos espacios en el siglo veintiuno y la importancia de abordar la exclusión y promover la inclusión en los museos es lo que Alejandra Panozzo Zenere ofrece en esta entrevista en Otro Siglo.